Premierul Belgiei, ținta unui atac terorist. Poliția a arestat trei tineri care plănuiau asasinarea lui De Wever

Printre politicienii vizați de planul celor trei se numără și premierul Bart De Wever. Foto: Getty Images

Autoritățile din Belgia au arestat trei tineri suspectați că plănuiau un atac terorist împotriva unor politicieni din țară, printre care și premierul Bart De Wever, scrie Politico.

Potrivit procurorului federal Ann Fransen, suspecții - născuți în 2001, 2002 și 2007 - au fost reținuți joi dimineață la Anvers, fiind acuzați de tentativă de omor și de participare la activitățile unui grup terorist. Doi dintre ei au rămas în arest și vor fi prezentați unui judecător de instrucție, în timp ce al treilea a fost eliberat.

„Există indicii că intenția era de a comite un atac terorist de inspirație jihadistă asupra unor politicieni”, a declarat Fransen în cadrul unei conferințe de presă. Autoritățile au efectuat patru percheziții domiciliare, cu sprijinul echipelor de geniști și al poliției federale.

Conform publicației Gazet van Antwerpen și postului public VRT, unul dintre posibilele ținte era chiar premierul Bart De Wever, liderul partidului naționalist flamand New Flemish Alliance (N-VA). Contactat de Politico, purtătorul de cuvânt al premierului, Philippe Kerckaert, a refuzat să comenteze.

Ulterior, ministrul belgian de externe Maxime Prevot a confirmat pe platforma X că De Wever era vizat de atac, calificând planul drept „profund șocant”: „Belgia își consolidează activ capacitățile de a face față noilor forme de terorism, inclusiv prin combaterea utilizării rău intenționate a dronelor”, a precizat acesta.

Anchetatorii examinează probe care indică intenția de a folosi o dronă pentru a lansa un dispozitiv descoperit în timpul perchezițiilor din cartierul Deurne al orașului Anvers - un mecanism ce semăna cu un dispozitiv exploziv improvizat. De asemenea, anchetatorii au găsit o pungă cu bile de oțel și au confiscat o imprimantă 3D de la unul dintre suspecți, despre care se crede că a fost folosită pentru a produce componente ale bombei.

Fransen a avertizat că acest caz demonstrează persistența riscului terorist în Belgia: „Acest dosar arată că toate serviciile de securitate trebuie să rămână vigilente în fața pericolului reprezentat de atacurile teroriste.”

Până în prezent, procurorii belgieni au deschis în 2025 aproximativ 80 de dosare noi legate de terorism, deja mai multe decât în întreg anul 2024. Arestările de joi vin la aproape zece ani de la atentatele teroriste din Bruxelles, din martie 2016, care au făcut 32 de victime.

„Terorismul nu a dispărut niciodată. Rămâne un dușman al democrației pe care trebuie să-l combatem constant”, a scris ministrul energiei, Mathieu Bihet, pe platforma X.

Nu este prima dată când premierul belgian este ținta unui atac. În aprilie, Curtea de Apel din Anvers a condamnat cinci bărbați la închisoare, inclusiv pe liderul grupului, la șase ani de detenție, pentru un complot dejucat în 2023 care urmărea asasinarea lui Bart De Wever, fost primar al Anversului.