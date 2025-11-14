Premierul britanic Keir Starmer face lobby pentru ca Polonia să cumpere submarine suedeze

1 minut de citit Publicat la 23:07 14 Noi 2025 Modificat la 23:07 14 Noi 2025

Dacă grupul suedez Saab obține contractul, ar putea fi implicat și grupul Babcock din Regatul Unit / Sursa foto: Alberto Pezzali - WPA Pool/ Getty Images

Premierul britanic Keir Starmer face lobby ca Polonia să atribuie Suediei un contract în valoare de miliarde de euro pentru achiziția de submarine, afirmă vineri surse ale agenției Reuters, potrivit Agerpres.

Dacă grupul suedez Saab obține contractul, ar putea fi implicat și grupul Babcock din Regatul Unit, afirmă aceleași surse.

Babcock a refuzat să comenteze, iar guvernul de la Londra nu a răspuns imediat întrebărilor Reuters.

Mai mulți oficiali polonezi au afirmat că decizia privind programul denumit Orka, important în cadrul eforturilor de modernizare a marinei militare a Poloniei și de întărire a capacităților NATO în contextul tensiunilor tot mai ridicate cu Rusia, ar putea fi luată în următoarele săptămâni.

Saab produce o gamă largă de echipamente militare, inclusiv avioane de vânătoare, sisteme de supraveghere, rachete și submarine; compania se află pe lista scurtă a competitorilor pentru contractul cu Polonia, alături de firme din Italia, Spania, Franța, Germania și Coreea de Sud.

Doi oficiali apropiați de tranzacția preconizată au declarat agenției Reuters că Starmer a semnat o scrisoare de sprijin alături de omologul său suedez, Ulf Kristersson. Documentul a fost inclus în oferta finală a Saab, depusă la sfârșitul lui octombrie.

Starmer este dornic să stimuleze economia britanică, însă implicarea lui constituie un exemplu de manevră politică în Europa pentru o cotă din contractele de apărare valoroase, în contextul creșterii cheltuielilor militare ale multor țări în fața amenințării rusești, comentează Reuters.

Babcock, „printre alți parteneri britanici, va participa la oferta Suediei”, a afirmat una din sursele agenției, solicitând să nu îi fie dezvăluită identitatea deoarece nu are permisiunea de a discuta cu presa.

În scrisoarea trimisă la Varșovia, prim-miniștrii Starmer și Kristersson afirmă că sunt încrezători în privința creșterii securității în Marea Baltică prin propunerea suedezilor, a declarat un oficial care a văzut documentul.

Presa poloneză preluată de Reuters a informat că ofertele din Germania, Italia și Suedia au cele mai mari șanse în programul Orka. Toate cele trei țări sunt partenere cu Polonia atât în NATO, cât și în Uniunea Europeană.