Un român, în fața justiției britanice, după ce a incendiat casa premierului Keir Starmer. A fost suspectat inițial de acțiuni teroriste

1 minut de citit Publicat la 21:42 17 Oct 2025 Modificat la 21:42 17 Oct 2025

Un român, în fața justiției britanice, după ce a incendiat casa premierului Keir Starmer. Sursa foto: Alberto Pezzali - WPA Pool/ Getty Images

Un român și doi ucraineni au fost aduși vineri în fața magistraților britanici sub acuzația de implicare în incendierea, în mai, a mai multor proprietăți ale premierului Keir Starmer, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Cazul a fost anchetat inițial de departamentul antiterorist al poliției britanice. Ulterior, procuratura a indicat că dosarul nu este tratat ca având o legătură cu terorismul.

Unul dintre incendii a vizat fosta reședință a premierului britanic din Kentish Town, în nordul Londrei, în noaptea de 11 spre 12 mai. Incendiul a provocat pagube la intrarea în imobil, unde Keir Starmer a locuit înainte de a se muta pe Downing Street nr. 10, în iulie 2024.

Acuzațiile se referă la trei incidente: un incendiu de mașină în Kentish Town, un incendiu la domiciliul privat al prim-ministrului de pe aceeași stradă și un incendiu la o adresă unde acesta locuia anterior în nord-vestul Londrei.

Cei trei au pledat nevinovați de conspirație la comiterea unui incendiu intenționat cu intenția de a pune în pericol viața.

Anchetatorii susțin că cei trei „împreună cu alte persoane” au conspirat pentru a deteriora prin incendiu proprietăți „aparținând altei persoane și intenționând să pună în pericol viața altei sau dând dovadă de iresponsabilitate în ceea ce privește viața altor persoane, aceștia fiind astfel puși în pericol”.

Cei trei sunt acuzați de conspirație la comiterea unui incendiu intenționat

Judecătoarea Cheema-Grubb a declarat că circumstanțele presupuselor infracțiuni sunt „oarecum opace”, potrivit BBC.

„Evident, acestea sunt coordonate și trebuie să aibă un motiv sau un scop în spate”, a declarat ea instanței.

Cei trei bărbați au fost asistați de interpreți în timpul ședinței de judecată de vineri.

Aceștia au fost puși în arest preventiv, următoarea audiere fiind programată pentru 28 noiembrie. O dată provizorie a procesului a fost deja stabilită pentru 27 aprilie 2026.

Pe 8 mai, o mașină deținută anterior de prim-ministru a fost găsită în flăcări pe o stradă pe care acesta locuia anterior în Kentish Town, nordul Londrei.

Trei zile mai târziu, un incendiu a fost descoperit la apartamente care au avut legătură cu prim-ministrul în apropiere de Islington. Pompierii au salvat o persoană cu ajutorul unui aparat de respirat.

Pe 12 mai, a fost descoperit un incendiu la intrarea în casa lui Sir Keir din Kentish Town, care era închiriată.