Premierul britanic Andy Burnham spune că Rusia a intervenit în referendumul pentru Brexit din 2016

Andy Burnham ar putea face un viraj puternic spre UE înaintea alegerilor parlamentare viitoare. Foto: Getty Images

Premierul britanic Andy Burnham consideră că Rusia a intervenit în referendumul pentru Brexit din 2016. Declarația a fost făcută în cadrul podcastului „Rest Is Politics”, în care șeful guvernului a vorbit și despre posibilitatea apropierii Regatului Unit de blocul comunitar, potrivit The Telegraph.

„Am pus întrebarea venind pe Downing Street: a existat o interferență din partea Rusiei în referendumul din 2016? Și am primit răspunsul clar că da, a existat”, a declarat premierul Andy Burnham.

El a mai adăugat că Rusia ar fi încercat să influențeze alegerile generale britanice din 2019 și să alimenteze tensiunile sociale.

În cadrul interviului, Andy Burnham a subliniat că este important ca astfel de informații să fie făcute publice, pentru ca oamenii să înțeleagă riscurile dezinformării și ale tentativelor unor puteri străine de a influența procesele democratice.

„Este important ca aceste lucruri să fie consemnate clar acum și cred că acest lucru îi va ajuta pe alegătorii din Germania și Franța să înțeleagă că o parte din această politică este instigată de dușmanii noștri, și anume Rusia.

Cred că, de fapt, am fost prea pasivi în această privință și nu am informat suficient oamenii cu privire la măsura în care anumite forțe din străinătate încearcă să perturbe procesul politic”, a mai adăugat acesta.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a refuzat să ofere detalii despre informarea primită de premier, dar a subliniat că protejarea securității naționale și a instituțiilor democratice reprezintă o prioritate a guvernului britanic.

Luna trecută, la conferința anuală a Partidului Laburist, acesta anunțase că va analiza toate opțiunile privind relația viitoare a Marii Britanii cu UE, inclusiv aderarea deplină la blocul comunitar sau reintrarea în uniunea vamală sau în piața unică. Burnham a spus, însă, că, dacă opinia publică se va îndrepta „spre” susținerea revenirii în UE, ar putea include în următorul program electoral angajamentul de a organiza un vot pe această temă.

Declarațiile au alimentat speculațiile privind o eventuală schimbare de direcție în politica britanică față de UE, fără ca premierul să anunțe însă o decizie concretă privind revenirea în Uniune.