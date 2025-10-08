Premierul demisionar al Franței, Sébastien Lecornu, anunță concluziile negocierilor de 48 de ore: „Misiunea mea s-a încheiat”

În vârstă de 39 de ani, Sebastien Lecornu este un loialist care l-a susținut pe Emmanuel Macron în campania prezidențială din 2017. Foto: Getty Images

Sébastien Lecornu, premierul demisionar al Franței, a afirmat că misiunea lui „s-a încheiat” după ce a acceptat solicitarea președintelui Emmanuel Macron să negocieze cu partidele încă 48 de ore după demisia sa un plan pentru stabilitatea țării. El a declarat, la canalul de știri France 2, că un nou prim-ministru poate fi numit „în următoarele 48 de ore”, iar partidele politice sunt „în principiu pregătite să convină asupra unui buget comun”. Totuși, ca viitorul Executiv să stea în funcție mai mult de 14 ore trebuie ca echipa să fie „complet deconectată de ambițiile prezidențiale pentru 2027”, a adăugat Lecornu, potrivit BFM TV.

Anterior intervenției la postul de știri France 3, Sébastien Lecornu a avut o întâlnire de aproximativ o oră cu Emmanuel Macron la Palatul Elysee. Premierul demisionar acceptase solicitarea președintelui de a mai negocia încă 48 de ore un plan pentru stabilitatea Franței cu partidele politice și i-a prezentat șefului statului raportul după aceste discuții.

Lecornu: „Misiunea mea s-a încheiat”

Sébastien Lecornu a afirmat încă de la începutul interviului că nu își dorește o nouă numire în funcția de prim-ministru.

„Am acceptat misiunea pe care mi-a dat-o președintele, în această seară consider că misiunea mea s-a încheiat”, a spus premierul demisionar,

El a continuat, explicând că situația e de așa natură în Franța încât Emmanuel Macron poate numi un nou premier în „următoarele 48 de ore”. Lecornu crede că șansele ca Adunarea Națională să fie dizolvată sunt din ce în ce mai mici.

Sébastien Lecornu a adăugat că a negociat cu „partide politice care sunt în principiu pregătite să convină asupra unui buget comun și cu partide de opoziție care își doresc și ele această stabilitate (...), dar pun condiții. Simt că o cale este posibilă”.

„I-am spus președintelui Republicii că perspectivele dizolvării se diminuează și că, în opinia mea, situația îi permite să numească un prim-ministru în următoarele 48 de ore”, a adăugat el la France 2.

Prim-ministrul demisionar a adăugat că viitorul Guvern trebuie să fie format din oameni care să aibă nicio legătură cu campania pentru prezidențialele din 2027.

„Echipa care va trebui să își asume responsabilitatea în viitor, oricine ar fi, va trebui să fie o echipă complet deconectată de ambițiile prezidențiale pentru 2027. Situația este deja destul de dificilă. Avem nevoie de o echipă care decide să-și suflece mânecile și să rezolve problemele țării până la alegerile prezidențiale”, a declarat Lecornu la France 2.

„Depinde de șeful statului să conducă negocierile finale” pentru numirea unui nou prim-ministru, a adăugat Sébastien Lecornu.

Declarându-se „destul de optimist”, premierul demisionar susține că „ceea ce ne lipsește este ultimul kilometru” în aceste negocieri și „capacitatea de a construi compromisuri în Cameră”.

Emmanuel Macron se va exprima „la momentul potrivit”, a dat asigurări premierul demisionar

De la demisia premierului său, luni dimineață, Emmanuel Macron a rămas tăcut. „Se va adresa francezilor la momentul potrivit. Dar, desigur, li se va adresa”, a declarat Sébastien Lecornu.

Lecornu: „Nu e momentul să schimbăm președintele Republicii”

Sébastien Lecornu a comentat al France 2 și solicitările unor lideri politici privind demisia lui Emmanuel Macron. „Într-o democrație reprezentativă, atunci când dăm un mandat...dacă începem la orice furtună să spunem 'trebuie să plece', dacă acest lucru este valabil pentru președintele din prezent, va apăsa asupra celor viitori, asupra primarilor și miniștrilor... Sunt încă ministrul Apărării și vă spun că nu este momentul să schimbăm Președintele Republicii. Instituția prezidențială trebuie protejată și prezervată”, a spus el.

Un proiect de buget va fi depus luni

Urgența Franței rămâne, desigur, bugetul.

„Nu pot vorbi despre proiectul de buget. A căzut odată cu mine. Niciun buget – și tocmai aici este problema și urgența – nu a fost prezentat în ședința Consiliului de Miniștri”, a explicat în continuare Lecornu.

Sébastien Lecornu a anunțat că un proiect de buget va fi depus luni. „Nu va fi perfect, sunt multe lucruri de discutat”, adaugă el, explicând că l-a conceput în trei săptămâni: „Trebuie ca dezbaterile să înceapă.”

„Vor fi multe lucruri de dezbătut. Toate forțele politice, cu excepția LFI și Rassemblement National, mi-au spus că nu ne putem permite riscul de a nu avea un buget până la 31 decembrie, pentru că urmările pentru Franța și pentru cetățeni ar fi dramatice”, a explicat premierul demisionar.

Și continuă: „Trebuie să fie numit un guvern, un proiect de buget pentru Securitate Socială și pentru stat trebuie dezbătut și adoptat de Consiliul de Miniștri, iar apoi lucrările să înceapă în Adunarea Națională.”

Sébastien Lecornu a demisionat luni, după 26 de zile în funcție și la nici o zi de când și-a anunțat membrii Cabinetulului, adâncind criza politică din Franța. Liderii politici au cerut alegeri anticipate și chiar demisia președintelui Emmanuel Macron.