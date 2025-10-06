Criză politică „fără precedent” în Franța. Noul premier demisionează la câteva ore după numirea Cabinetului. Se cere demisia lui Macron

3 minute de citit Publicat la 11:08 06 Oct 2025 Modificat la 11:34 06 Oct 2025

Franța se adâncește într-o nouă criză politică. Premierul Sebastien Lecornu și-a anunțat demisia luni, la doar câteva ore după ce a prezentat un cabinet compus din nume familiare, dominat de miniștri vechi și aliați apropiați ai președintelui Emmanuel Macron, scrie France 24.

UPDATE 11.25 David Lisnard, vicepreședintele Les Républicains (LR), îi cere lui Emmanuel Macron să ia în calcul „demisia”. Primarul orașului Cannes și vicepreședintele partidului LR consideră, în urma analizei X, că „interesele Franței impun ca Emmanuel Macron să își programeze demisia”.

"Interesele Franței dictează ca Emmanuel Macron să își programeze demisia pentru a păstra instituțiile și a debloca o situație inevitabilă de la dizolvarea absurdă. El poartă responsabilitatea principală pentru această situație. Noi alegeri legislative vor urma alegerii noului președinte, în urma unei campanii electorale care va confrunta democratic proiecte puternice. A Cincea Republică și viitorul țării noastre sunt în joc.", a scris el pe X.

L’intérêt de la France commande qu’Emmanuel Macron programme sa démission, pour préserver les institutions et débloquer une situation qui était incontournable depuis la dissolution absurde. Il est le premier responsable de cette situation. De nouvelles législatives devront suivre… — David Lisnard (@davidlisnard) October 6, 2025

Și Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului La France Insoumise solicită o examinare „imediată” a moțiunii de demitere a șefului statului.

Après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l’examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d’Emmanuel Macron. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 6, 2025

Lidera deputaților La France Insoumise, Mathilde Panot, consideră într-un mesaj pe rețeaua socială X că „numărătoarea inversă a început” și îl îndeamnă pe Emmanuel Macron să „plece”.

Lecornu démissionne.



3 Premiers ministres défaits en moins d’un an.



Le compte à rebours est lancé.



Macron doit partir. — Mathilde Panot (@MathildePanot) October 6, 2025

Știrea inițială

Palatul Elysee a confirmat că Macron a acceptat demisia premierului, deschizând un nou capitol de incertitudine politică pentru a doua economie a Uniunii Europene. Lecornu fusese numit în funcție în urmă cu aproape o lună, în încercarea președintelui de a ieși din blocajul parlamentar cu care se confruntă guvernarea.

Noul cabinet, anunțat duminică seară, a fost primit cu critici puternice din partea întregului spectru politic, fiind acuzat că nu reprezintă nicio schimbare reală.

Liderul Partidului Republican, Bruno Retailleau, care a rămas ministru de interne, a spus că „componența Guvernului nu reflectă înțelegerile”.

De partea cealaltă, lidera extremei drepte, Marine Le Pen, a numit noua echipă „patetică”, în timp ce președintele formațiunii Rassemblement National, Jordan Bardella, a transmis un avertisment: „Am spus clar prim-ministrului: ori se rupe de trecut, ori urmează o moțiune de cenzură. Guvernul anunțat în această seară este, fără îndoială, despre continuitate, și absolut deloc despre schimbarea pe care o așteaptă poporul francez”.

Jean-Philippe Tanguy, un alt lider al extremei drepte, a declarat că o moțiune de cenzură împotriva guvernului Lecornu este „un fapt evident”.

Liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a spus că formațiunea sa nu are cum să susțină un astfel de guvern în condițiile actuale.

„În acest moment, nu văd cum Partidul Socialist ar putea fi într-o poziție care să nu voteze împotriva guvernului. Sentimentul dominant este de consternare… Realitatea este că asistăm la o criză politică fără precedent”, a declarat Faure la postul de radio France Inter.

De asemenea, liderul stângii radicale, Jean-Luc Melenchon, a reacționat ironic: „Alegeri degeaba și două moțiuni de cenzură degeaba? Asta nu va rezista.”

Criza politică a avut ecouri rapide pe piețele financiare: bursa de la Paris a scăzut cu 1,7% după anunțul demisiei lui Lecornu. Înainte de aceasta, acțiunile franceze scăzuseră deja cu 0,7% după numirea lui Roland Lescure – un aliat apropiat al lui Macron – în funcția de ministru de finanțe.

Băncile din zona euro au înregistrat și ele pierderi, în special Société Générale, Crédit Agricole și BNP Paribas.

Cabinetul prezentat de Lecornu era format din 18 miniștri, dintre care 11 și-au păstrat funcțiile anterioare. Printre aceștia se numără Bruno Retailleau (interne) și Jean-Noël Barrot (externe), în timp ce fostul ministru al finanțelor, Bruno Le Maire, a revenit în Executiv ca ministru al apărării.

Criza politică franceză, amplificată de demisia premierului Lecornu, riscă acum să forțeze președintele Emmanuel Macron să caute o nouă formulă de guvernare sau chiar să ia în calcul dizolvarea Adunării Naționale, așa cum i-a cerut deja Jordan Bardella, liderul extremei drepte.

„Este momentul ca Emmanuel Macron să dizolve Adunarea Națională”, a scris Bardella pe platforma X.