Premierul Moldovei a discutat şi cu Bolojan despre numirea lui Năsui în Guvernul de la Chişinău. „Răspunsul primit, satisfăcător”

Deputatul USR Claudiu Năsui. Sursa foto: Heota/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Deputatul USR Claudiu Năsui a anunţat, marţi, că a acceptat propunerea premierului Republicii Moldova, Vasile Tofan, de a prelua portofoliul Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul de la Chișinău. Decizia lui Tofan a venit şi după o discuţie cu Ilie Bolojan în timpul vizitei sale oficiale la București. „Răspunsul pe care l-am primit a fost satisfăcător pentru mine ca să mergem înainte cu această decizie”, a declarat premierul Moldovei, potrivit News Maker.

„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova”, a anunțat Claudiu Năsui, marți, într-o postare pe Facebook. Fostul ministru român spune că a acceptat oferta după discuțiile cu noul premier de la Chișinău și că a rezonat cu viziunea acestuia privind dezvoltarea Republicii Moldova.

Premierul Vasile Tofan a explicat, conform sursei amintite, de ce l-a ales pe Claudiu Năsui.

„Provocările pe care le avem noi țin foarte mult de un sector guvernamental destul de ponderat, unde trebuie să mai reducem costurile. Și în asta crede domnul Năsui. Crede într-un stat mai mic, în cheltuieli bugetare mai mici, în taxe mai mici, companii de stat mai eficiente și mai puține. Ne-am gândit că din moment ce avem aceste provocări, trebuie să punem la cârmă un om care crede anume în aceste lucruri. A fost ministru al Economiei în România, a fost parlamentar în România. Cred că ne va ajuta inclusiv să fortificăm relația noastră cu România. Cred că este o decizie foarte bună”, a declarat Tofan.

Tofan a adăugat că-i este greu să găsească oameni dispuşi să ocupe funcții importante în stat, inclusiv cele de ministru sau șef de agenție.

„Ne vine foarte greu să găsim oameni, pentru că nu vor să lucreze la stat. Înainte la stat poate se fura tare mult sau veneau pentru alte scopuri, acum am încrederea că în mare oamenii care vin în poziții importante la stat nu vin să fure, vin să lucreze. Trebuie să fim în primul rând interesați în succesul economic al Moldovei și pe cei mai buni pe care îi găsim să îi aducem. Nu trebuie să fim excesiv de puritani în sensul că doar noi și nimeni mai mult”, a spus premierul de la Chişinău.