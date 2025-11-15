Premierul unui land din Germania vrea ca țara sa să importe din nou energie din Rusia: "După ce se încheie războiul"

Premierul Saxoniei spune că o relație economică bună cu Rusia întărește securitatea Germaniei. Foto: Hepta

Prim-ministrul landului german Saxonia, Michael Kretschmer, s-a pronunțat pentru reluarea aprovizionării cu resurse energetice din Rusia după încheierea războiului în Ucraina, transmite Agerpres, care citează DPA..

"Este în interesul nostru să reluăm livrările de energie din Rusia după o încetare a focului', a declarat Kretschmer, sâmbătă.

"Rusia trebuie să fie din nou un partener comercial în viitor, fără să redevenim dependenți de aceasta", a continuat el.

Kretschmer că "relațiile economice bune" întăresc securitatea Germaniei.

Acest politician este membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), formațiunea cancelarului Friedrich Merz.

El s-a pronunțat în mod repetat în trecut în favoarea reluării aprovizionării cu gaz rusesc după ce războiul din Ucraina se va încheia, în cele din urmă.

Premierul Saxoniei, criticat în propriul partid pentru opiniile pro-ruse

În opinia sa, Germania "trebuie să analizeze sancțiunile împotriva Rusiei inclusiv din propria noastră perspectivă economică".

Kretschmer mai susține că actuala politică energetică a țării conduce la dezindustrializare.

Pentru aceste opinii, el a fost criticat inclusiv din rândurile propriei formațiuni politice.

Uniunea Europeană a impus sancțiuni extinse Rusiei pentru războiul din Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin le-a caracterizat ca fiind un război economic și a pretins că Europa, în special, suferă de pe urma lor.