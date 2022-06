Președintele Ucrainei s-a adresat sub forma unei holograme, firmelor de tehnologie

Zelenskiy a declarat în fața unei mulțimi de sute de persoane la târgul VivaTech că Ucraina oferă firmelor de tehnologie o șansă unică de a reconstrui țara ca o democrație complet digitală, relatează The Guardian.

"Este neobișnuit ca președinții sau șefii de guvern să folosească o hologramă pentru a se adresa oamenilor, dar acesta nu este singurul aspect din "Războiul Stelelor" pe care îl punem în practică", a spus el.

"Vom învinge și imperiul", a spus el, comparând forțele ruse cu băieții răi din franciza "Războiul Stelelor".

Zelensky gonna build a new digital platform he shared today as a #hologram at several tech conferences such as #TNW22 #Oekraine pic.twitter.com/7VruH2WdOE