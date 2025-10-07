Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a susţinut un concert rock în fața a 15.000 de oameni pentru a-şi salva campania electorală

La ora 20:30, luminile din arena acoperită s-au stins și s-a auzit sunetul unui shofar – corn ritualic evreiesc. Foto: Getty Images

"Give me fire, give me the fire of your love" (N.r. - Dă-mi foc, dă-mi focul iubirii tale), a cântat Javier Milei cu voce răgușită, îmbrăcat în piele neagră, în fața a 15.000 de oameni care îl aclamau pe stadionul Movistar Arena din Buenos Aires. Acel foc, pe care muzicianul argentinian Sandro l-a invocat cu mișcări pelvine acum 50 de ani, este ceea ce Președintele Argentinei a căutat în rândul poporului său, după o lună grea în care a suferit o înfrângere electorală într-un scrutin provincial cheie, scrie El Pais.

Prezentarea unei cărți, intitulată "Construcția Miracolului", a fost pretextul lui Milei pentru a organiza un concert rock ce a funcționat și ca eveniment de campanie, un karaoke uriaș cu piese "pe care le știm cu toții" și o doză de adrenalină pentru a depăși momentul politic dificil.

La ora 20:30, luminile din arena acoperită s-au stins și s-a auzit sunetul unui shofar – corn ritualic evreiesc. Milei a pășit printre spectatori, acompaniat de o piesă a trupei Rolling Stones. A ajuns pe scenă după 10 minute și și-a îmbrățișat sora, Karina. Pe ecranul uriaș rulau imagini cu explozii nucleare și clădiri care se prăbușeau, prefigurând ideea de "înviere".

Milei a luat microfonul și a început cu "Demoliendo hoteles" ("Demolând hoteluri"), un clasic de Charly García. Așa-numita "fanfară prezidențială" l-a acompaniat frenetic: deputatul Bernie Benegas Lynch la tobe, fratele acestuia la chitară secundară, biograful prezidențial la bas și reprezentanta Lilia Lemoine lca voce secundară. A urmat o oră de coveruri după clasici ai rockului argentinian.

No es IA. No es un capítulo de Black Mirror. Es el presidente de la República Argentina en medio de una crisis ecónomica fenomenal y escándalos de narcotráfico pic.twitter.com/iodlD4Il2Z — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 7, 2025

"I-au ascultat pe kirchneriști, au câștigat un tur, dar nu au câștigat bătălia”, a spus Milei între melodii, cu referire la recenta sa înfrângere la alegerile provinciale din Buenos Aires. Din tribune răsuna un "Milei, Milei" energic.

Spre final, Milei a devenit brusc sobru.

"Israelul este bastionul Occidentului, și de aceea teroriștii și stânga sunt împreună – pentru că știu că, distrugând Israelul, distrug lumea și cultura iudeo-creștină", a afirmat, fără a explica schimbarea bruscă de ton.

Apoi a cântat "Hava Naguila" împreună cu publicul. Pentru încheiere, Milei a pregătit o variantă a piesei Libre, de Nino Bravo, acompaniată de imagini cu Zidul Berlinului, oameni împușcați între sârme ghimpate și atacuri asupra lui Donald Trump, Charlie Kirk și Jair Bolsonaro.

În adolescență, Milei a fost solistul unei trupe rock efemere numite Everest, care a durat mai puțin de șase luni și a susținut doar două concerte, în fața prietenilor. Un spectacol în Movistar Arena plină până la refuz nu făcea parte din orizontul posibilului pentru el. După concert, Milei a cerut o pauză pentru a face un duș și a se "îmbrăca din nou în Președinte". A urmat, în sfârșit, prezentarea cărții – presupusul motiv pentru care se adunase publicul.

Milei s-a întors pe scenă în fața unui stadion deja pe jumătate gol, îmbrăcat într-un steag argentinian, și a cântat imnul național. A fost intervievat de purtătorul său de cuvânt, Manuel Adorni.

Planul inițial era ca și José Luis Espert, candidatul lui Milei pentru alegerile legislative din octombrie în provincia Buenos Aires, să urce pe scenă. Dar nu s-a mai întâmplat: Espert a demisionat duminică seară, recunoscând că, în 2019, când a candidat la președinție, a primit 200.000 de dolari de la un om de afaceri aflat acum în închisoare pentru trafic de droguri și căutat de SUA. Nici ministrul Economiei, Luis Caputo, nu a fost prezent, fiind într-o deplasare de urgență la Washington pentru a urgenta ajutorul financiar de 20 de miliarde de dolari promis de Trump.

Criza s-a adâncit vizibil după înfrângerea extremei drepte în fața peronismului, la alegerile legislative din 7 septembrie din provincia Buenos Aires, unde locuiește 40% din electoratul național. Titlul ultimei cărți – Construcția Miracolului – pare acum aproape ironic. Nimeni nu mai vorbește despre un "miracol" în Argentina, ci despre un guvern care încearcă să iasă din impas. Concertul prezidențial a fost o strategie de recâștigare a aurei campaniei din 2023 și de repoziționare a lui Milei ca outsider.

Cariera literară a lui Milei reflectă această nevoie. În mai 2024, la cinci luni după preluarea mandatului și cu o popularitate în creștere fulminantă, și-a lansat cartea "Capitalism, socialism și capcana neoclasică" pe stadionul Luna Park. Publicată de editura Planeta, a avut un tiraj inițial de 5.000 de exemplare. Aproape un an și jumătate mai târziu, noua sa lucrare apare la o editură mult mai mică – Hojas del Sur – cunoscută pentru publicarea altor ideologi ai extremei drepte argentiniene, precum Nicolás Márquez și Agustín Laje. Aceasta este o editură necunoscută publicului larg, care susține că volumele din catalogul său "nu sunt doar materiale de lectură, ci arme pentru a câștiga bătălia culturală cu stânga".