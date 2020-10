Președintele Donald Trump, transportat de urgență la spital, cu un elicopter, după ce s-a infectat cu coronavirus

Potrivit CNN, președintele Trump a avut febră în ultimele ore și s-a simțit obosit, fiindu-i administrat un cocktail de medicamente ca și o măsură preventivă.

După câteva ore de la anunțul oficial cu privire la infecția cu coronavirus, Donald Trump a început să aibă "simptome ușoare", astfel că medicii de la Casa Albă i-au administrat un "cocktail de medicamente".

După alte câteva ore, staff-ul medical a decis ca președintele Trump să fie transportat la Centrul Militar Medical Național "Walter Reed", acolo unde liderul SUA va rămâne internat.

- informații în curs de actualizare -

BREAKING: NBC News Special Report: President Trump will go to Walter Reed National Military Medical Center for further medical evaluation. https://t.co/cSvI89O40a

President Trump is headed to Walter Reed hospital after being diagnosed with Covid-19, according to the White Househttps://t.co/3hQwKwGhFj