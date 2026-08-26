Preşedintele Iranului afirmă că Statele Unite nu vor obţine "nimic" cu presiunea lor economică

1 minut de citit Publicat la 16:19 26 Aug 2026 Modificat la 16:27 26 Aug 2026

Masoud Pezeshkian, preşedintele Iranului. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a afirmat miercuri că Statele Unite nu vor obţine "nimic" cu noua lor presiune economică asupra Republicii Islamice, au relatat media locale, preluate de AFP, conform Agerpres.

"Datorită măsurilor planificate de serviciile economice ale guvernului, Statele Unite nu vor obţine nimic din presiunea lor economică în această etapă, aşa cum nu au obţinut nimic în timpul războiului", a declarat Masoud Pezeshkian, citat de agenţia de ştiri ISNA.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a dezvăluit luni un plan care vizează "asfixierea economică" a Iranului, intensificând ameninţările cu sancţiuni americane şi avertizând ţările care nu participă la campanie.

Oficialii iranieni au respins impactul acestor noi măsuri, după ce au suferit deja sancţiuni severe timp de decenii.

"Principiul nostru este să înţelegem şi să rezolvăm problemele prin dialog şi negociere, dar, în acelaşi timp, vom rezista presiunilor economice, aşa cum am făcut până acum şi vom continua să facem", a adăugat Pezeshkian.

Negocierile pentru a pune capăt războiului dintre Iran şi Statele Unite sunt într-un impas, în special din cauza problemei Strâmtorii Ormuz, pe care Teheranul a închis-o.

Traficul de acolo rămâne în mare parte paralizat, perturbând pieţele globale de petrol pe această cale navigabilă strategică, prin care, înainte de război, treceau aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol şi gaz natural lichefiat.

Iranul solicită navelor să obţină autorizaţie şi să plătească taxe de tranzit.