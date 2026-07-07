Președintele Nicușor Dan are o întâlnire cu o delegație a Congresului SUA, la summitul NATO de la Ankara

<1 minut de citit Publicat la 16:47 07 Iul 2026 Modificat la 17:35 07 Iul 2026

Foto: Presidency.ro

Președintele Nicușor Dan se întâlnește în aceste momente, la summitul NATO de la Ankara, cu o delegație a Congresului SUA, formată din reprezentanți și senatori de la ambele partide.

Din delegația americană care discută cu președintele României fac parte:

Senatoarea democrată Jeanne Shaheed, din grupul de observatori NATO din Senatul SUA

Senatorul republican Mike Rounds, din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA

Senatorul democrat Christopher Coons, din Comisia pentru Forțele Armate a Senatului SUA

Senatorul democrat Dick Durbin, din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA

Reprezentantul republican Mike Turner

Sosirea lui Nicușor Dan la Ankara

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a ajuns, marţi după-amiază, la Ankara, unde va participa la Summitul NATO găzduit de Turcia. Şeful statului este însoţit de partenera lui, Mirabela Grădinaru. Nicuşor Dan a fost întâmpinat, la aterizare, de o delegaţie oficială, pe care a salutat-o protocolar.

Marţi, preşedintele Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, vor particopa la recepția și dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și partenerii/partenerele acestora, oferite de președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, și prima doamnă, Emine Erdogan.