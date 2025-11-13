Președintele Nicușor Dan l-a primit pe prim-ministrul moldovean la Cotroceni: „România rămâne cel mai sincer susținător al R. Moldova”

1 minut de citit Publicat la 11:59 13 Noi 2025 Modificat la 11:59 13 Noi 2025

Foto: Twitter/@NicusorDanRO

Președintele Nicușor Dan l-a primit, joi, la Cotroceni, pe prim-ministrul guvernului Republicii Moldova, aflat în vizită oficială la București, prima sa vizită externă de când și-a preluat mandatul.

„L-am primit astăzi la Palatul Cotroceni, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului, pe Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

România rămâne cel mai sincer și mai ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele – în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană.

Am încurajat noul Guvern să acționeze hotărât și responsbil, având în centrul preocupărilor creșterea economică, bunăstarea ceătțenilor Republicii Moldova și integrarea în Uniunea Europeană”, a scris președintele României pe Twitter, joi dimineață.

Ulterior, Munteanu se va întâlni cu preşedinţii Senatului, Mircea Abrudean, şi cu cel al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, la Parlament. Ceremonia oficială a primirii de către premierul Ilie Bolojan este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria.

Cei doi prim-miniştri vor avea o discuție față în față, urmată de discuţii în plenul celor două delegaţii oficiale, la finalul cărora vor susţine declaraţii comune de presă. În cursul după-amiezii, prim-ministrul moldovean va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, şi de principele Radu.

Potrivit unui comunicat al guvernului, Ilie Bolojan şi Alexandru Munteanu vor discuta pe teme şi proiecte de interes comun ale celor două ţări, în contextul geostrategic actual.

„Vizita la Bucureşti a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este şi prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chişinău şi are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noştri de peste Prut îl vor deţine pentru următoarele şase luni”, a informat Guvernul României.