Președintele Poloniei cheamă populația la referendum împotriva Pactului Verde al UE. Vrea să schimbe și Constituția

Președintele conservator al Poloniei, Karol Nawrocki, și-a anunțat, joi, intenția de a organiza un referendum cu scopul de a respinge Pactul Verde al Uniunii Europene.

Nawrocki este un oponent al politicilor ecologice ale blocului comunitar, notează Agerpres, care citează AFP.

"Pactul Verde și sistemul de schimb de cote de emisii (de carbon) înseamnă prețuri mai ridicate la energie, o pierdere a competitivității economiei și prăbușirea producției agricole", a susținut președintele polonez într-o postare pe platforma X.

La referendumul pe care dorește să îl organizeze în septembrie, Nawrocki vrea să îi întrebe pe polonezi dacă sunt "favorabili punerii în aplicare a unei politici climatice care a generat o creștere a costului vieții, a prețurilor la energie și a costurilor în economie și agricultură".

Respingerea Pactului Verde (Green Deal), scăderea prețurilor la energie și sprijinul pentru producția locală de cărbune au figurat în programul electoral al lui Nawrocki pentru alegerile din 2025, pe care le-a câștigat cu marjă mică în fața primarului progresist-liberal al Varșoviei, Rafal Trzaskowski.

Polonia depinde energetic de cărbune

În pofida unei creșteri puternice a producției de energie regenerabilă, Polonia rămâne foarte dependentă de cărbune, care își păstrează o pondere semnificaivă în mixul energetic al țării.

Constituția îi dă dreptul președintelui polonez să convoace un referendum, însă acesta trebuie validat de Senat, unde guvernul dispune de majoritate.

Inițiativa lui Nawrocki i-a atras acestuia critici din partea coaliţiei proeuropene, de guvernământ.

"Seceta și dependența noastră de cărbune și petrol fac să crească prețurile alimentelor și electricității, nu Uniunea Europeană. Această propunere va sfârși acolo unde îi este locul: la lada de gunoi", a reacționat pe X senatoarea de stânga Magdalena Biejat.

De la venirea la putere în decembrie 2023, guvernul pro-european condus de prim-ministrul Donald Tusk a inițiat reforme menite să accelereze tranziția către energiile regenerabile și energia nucleară, fiind planificată construcția a două mari centrale, amintește AFP.

Nawrock vrea să schimbe și Constituția, pentru a avea mai multă putere

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a creat un nou Consiliu politic cu scopul de a rescrie Constituția țării.

Membrii acestui organism sunt personaje politice vechi, asociate cu partidul PiS, din rândurile căruia provine actualul președinte.

Deși grupurile parlamentare au fost invitate să participe, nu este încă clar dacă o vor face.

Nawrocki și-a anunțat planurile de a modifica Constituția poloneză vinerea trecută, atrăgându-și criticile premierului Donald Tusk.

"Îi sugerez să înceapă mai întâi să respecte Constituția actuală, înainte să se apuce să scrie alta", a spus prim-ministrul polonez.

Președintele Poloniei are dreptul să propună schimbări la legea fundamentală a țării, însă ele trebuie aprobate de două treimi dintre deputați și de o majoritate absolută a senatorilor.

Ambele camere ale Parlamentului polonez sunt controlate de coaliția de guvernare condusă de Donald Tusk.

Dată fiind reprezentarea parlamentară a PiS, partidul de opoziție care-l susține pe Nawrocki, sunt șanse mici ca amendamentele propuse de președintele polonez să fie aoptate.

Încă de când și-a preluat mandatul, Karol Nawrocki s-a aflat într-o luptă politică intensă cu pro-europeanul Donald Tusk.

Președintele polonez ar vrea să-și extindă puterile, actuala Constituție rezervându-i un rol mai degrabă ceremonial.