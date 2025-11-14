Președintele sud-african ordonă o anchetă asupra sosirii ''misterioase'' a 153 de palestinieni la Johannesburg

Cyril Ramaphosa, președintele Africii de Sud. Sursa foto: Hepta

Președintele sud-african, Cyril Ramaphosa, a anunțat vineri în fața presei că țara sa intenționează să elucideze circumstanțele sosirii ''misterioase'' a 153 de palestinieni joi dimineața pe aeroportul din Johannesburg la bordul unui zbor din Nairobi, informează AFP, conform Agerpres.

Cei 153 de bărbați, femei și copii au fost blocați de poliție la frontieră în avion timp de peste 12 ore, pe motiv că nu aveau ștampilă de ieșire din Israel pe pașapoartele lor.

În final, Ministerul de Interne sud-african a autorizat spre seară intrarea pasagerilor pe teritoriul sud-african, după ce a primit angajamentul ONG-ului sud-african Gift of the Givers că aceștia vor fi luați în grijă și găzduiți.

"Aceștia sunt locuitori din Gaza care, într-un mod destul de misterios, au fost urcați într-un avion ce a tranzitat Nairobi, apoi a aterizat aici", a declarat vineri președintele sud-african.

Africa de Sud i-a primit "din compasiune" și va ancheta asupra "dedesubturilor" acestui zbor, a adăugat liderul Cyril Ramaphosa.

Dintre cei 153 de palestinieni sosiți joi, 130 au intrat pe teritoriul sud-african cu o viză provizorie de 90 de zile, iar alți 23 au decis să ia zboruri de corespondență pentru o destinație la alegerea lor.

Fondatorul ONG-ului Gift of the Givers, Imtiaz Sooliman, a explicat joi că nu știe cine a închiriat aparatul și a dezvăluit că un prim avion cu 176 de palestinieni la bord aterizase în Johannesburg pe 28 octombrie în circumstanțe similare. Unii dintre ei au părăsit de atunci Africa de Sud pentru o țară terță.

Potrivit ambasadei Palestinei în Africa de Sud, călătoria celor două grupuri ''a fost organizată de o organizație neînregistrată și înșelătoare care a exploatat condițiile umanitare tragice ale poporului nostru din Gaza, a păcălit familii, a colectat bani de la ele și a facilitat călătoria lor într-un mod ilegal și iresponsabil''.

Ministerul de Interne a precizat într-un comunicat că serviciile sale vor ancheta asupra acestor acuzații.

Conflictul din Gaza are un ecou puternic în Africa de Sud, unde locuiește comunitatea evreiască cea mai mare din Africa Subsahariană și al cărei guvern, condus de Congresul Național African, este un fervent susținător al cauzei palestiniene.

Pretoria a depus plângere contra Israelului la Curtea Internațională de Justiție la sfârșitul lui 2023, acuzându-l de ''genocid'' în Fâșia Gaza.