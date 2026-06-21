Președintele Ungariei refuză să plece și atacă noul guvern al lui Peter Magyar: "Vrea mai multă putere decât a avut Fidesz în 16 ani"

Președintele Ungariei a declarat că va lupta pentru a rămâne în funcție, apelând la o serie de manevre juridice. FOTO: Profimedia Images

Președintele Ungariei, Tamás Sulyok — din ce în ce mai asociat cu rămășițele fostului regim al premierului Viktor Orbán — a declarat, într-un interviu pentru Politico, că va rezista încercărilor noului guvern de a-l înlătura din funcție.

Premierul Péter Magyar a obținut o victorie categorică împotriva lui Orbán în aprilie și a subliniat în discursul său de după alegeri că îi va înlătura pe Sulyok și pe alți oficiali numiți în era Orbán, pe care îi acuză că au facilitat un sistem adânc înrădăcinat de clientelism și capturare a statului.

Însă președintele a declarat într-un interviu pentru Politco că va lupta pentru a rămâne în funcție — apelând la o serie de manevre juridice — și a încercat să întoarcă situația împotriva lui Magyar, acuzându-l pe noul premier că plănuiește o preluare a instituțiilor statului care i-ar conferi un control mai mare decât a avut Orbán.

Prin încercarea de a-l înlătura pe el și pe ceilalți numiți din era Orbán, Sulyok susține că Magyar abuzează de majoritatea parlamentară mai brutal decât a făcut-o vreodată Orbán. Acest lucru, spune Sulyok, îl obligă să rămână în funcție pentru a proteja normele democratice și separația puterilor între parlament și președinție.

„Nicio majoritate [parlamentară] nu poate autoriza ignorarea statului de drept și a valorilor europene”, a spus Sulyok despre demersurile lui Magyar de a-l înlătura.

El a adăugat că partidul Tisza al lui Magyar „vrea să realizeze o concentrare mai mare a puterii în 16 săptămâni decât a făcut Fidesz în 16 ani, pentru că, de fapt, dorește să înlocuiască toți funcționarii publici aleși de parlamentul anterior”.

Pentru Magyar și aliații săi din partidul Tisza, afirmațiile lui Sulyok sunt simple manevre politice de deturnare a realității.

Magyar a câștigat majoritatea parlamentară pe un val de revoltă anti-Orbán, mulți considerând că fostul premier a preluat controlul absolut asupra Ungariei prin manipularea circumscripțiilor, a presei și prin cumpărarea voturilor. El a promis restaurarea statului de drept democratic și demontarea aparatului regimului „iliberal” autoproclamat al lui Orbán.

Însă acum ar putea descoperi că îndeplinirea acestor promisiuni și îndepărtarea oamenilor lui Orbán din funcții este mult mai dificilă din punct de vedere politic și juridic decât se aștepta.

„Nu sunt de încredere”

Márton Hajdu, parlamentar din partea partidului Tisza și președinte al comisiei de politică externă din parlamentul ungar, a spus că sunt analizate mai multe măsuri pentru înlăturarea lui Sulyok, a președintelui Curții Constituționale, a președintelui Curții Supreme și a altor numiți din era Orbán, deși a refuzat să ofere detalii.

El a susținut că acești „moștenitori ai sistemului” nu pot fi considerați independenți de interesele lui Orbán și, prin urmare, nu ar trebui să rămână în funcții.

„Regimul lui Orbán a comis infracțiuni grave împotriva maghiarilor — corupție, vânzarea interesului național către Rusia, deteriorarea relațiilor cu aliații noștri tradiționali”, a spus Hajdu. „Acești oameni ar fi putut să-l oprească, să-i limiteze puterea, poate măcar să o încetinească. Și nu doar că nu au făcut-o, ci l-au servit cu bună știință, fiind, cum le spunem noi, marionetele lui Orbán.”

Răspunzând afirmației lui Sulyok potrivit căreia partidul Tisza încearcă o concentrare a puterii mai agresivă decât Orbán, Hajdu a adăugat: „Sulyok nu a apărat niciodată mecanismele de control și echilibru când Orbán le demonta și nu a protejat pe cei vizați de abuzul de putere. Acum, când propriul său trecut este pus sub semnul întrebării, vrea să ne facă să credem că un guvern Tisza de o lună este mai periculos decât 16 ani de guvernare Orbán. Cât de credibil este asta?”

Magyar ar putea înlătura oficialii din era Orbán profitând de sistemul centralizat construit de fostul premier, inclusiv de cadrul electoral care transformă diferențe relativ mici de vot în majorități parlamentare covârșitoare. Supermajoritatea sa de 53% îi permite inclusiv modificarea constituției pentru a facilita înlăturarea lui Sulyok.

„Criză constituțională”

Sulyok respinge însă aceste demersuri, folosindu-și puterile prezidențiale limitate.

Președintele a depus o sesizare la Curtea Constituțională a Ungariei — despre care organizațiile de monitorizare susțin că a fost populată de loialiști ai lui Orbán — pentru a evalua preventiv legalitatea oricărei „legislații cu caracter personal” care ar duce la demiterea sa. Sulyok însuși a fost președintele acestei instanțe începând din 2016, în timpul mandatului lui Orbán, până la alegerea sa ca președinte al statului.

Vineri însă, șapte judecători ai Curții Constituționale s-au recuzat, invocând „implicare personală și directă în cauză”, ceea ce a făcut imposibilă judecarea sesizării.

Sulyok a contactat și Comisia de la Veneția, organism consultativ al Consiliului Europei pentru drept constituțional, solicitând un punct de vedere privind ceea ce el numește „criza constituțională” generată de apelurile repetate ale lui Magyar pentru demisia sa.

Magyar și aliații săi văd aici o ironie amară, Comisia de la Veneția criticând în trecut guvernul Orbán pentru slăbirea independenței justiției.

Apelul lui Sulyok ar putea pune Bruxelles-ul într-o situație delicată, în condițiile în care liderii europeni au salutat victoria lui Magyar, iar Comisia Europeană a blocat miliarde de euro pentru încălcări ale statului de drept în timpul lui Orbán. Magyar încearcă acum să deblocheze 16,4 miliarde de euro prin reforme.

„Comisia de la Veneția pregătește un aviz urgent pe această temă”, a declarat Andrew Cutting, purtător de cuvânt al instituției.

Unul dintre motivele pentru care guvernul Magyar acționează rapid pentru a demonta rămășițele epocii Orbán este lecția Poloniei, unde un președinte ostil a blocat agenda guvernamentală.

La Varșovia, președintele Karol Nawrocki, aliat al fostei administrații naționaliste PiS, a folosit dreptul de veto pentru a bloca reforme-cheie ale premierului Donald Tusk. La fel ca Magyar, Tusk a promis restabilirea statului de drept, dar s-a lovit de rezistența președintelui.

Sulyok, în schimb, are puteri mai limitate decât președintele polonez, dar pare decis să le folosească pe cele pe care le are.

Vineri, Sulyok a spus că va semna un amendament constituțional adoptat în această săptămână, care limitează mandatul de prim-ministru la opt ani, împiedicându-l astfel pe Orbán să revină la putere. Deși președintele are puține mijloace de a bloca amendamentele constituționale, se specula că ar putea încerca să îl trimită la Curtea Constituțională.

Un astfel de gest ar fi declanșat probabil o criză politică majoră, însă Sulyok a ales să nu îl facă, criticând totuși măsura ca fiind restrictivă pentru alegerea democratică.

Sulyok este unul dintre cei mai nepopulari președinți din istoria post-comunistă a țării, potrivit sondajelor, aproximativ 64% dintre maghiari dorind plecarea sa.

„El nu a obiectat niciodată la conducerea Fidesz, iar acum o face pentru prima dată, pentru a-și apăra funcția”, a spus fostul ministru Bálint Magyar. Președintele respinge criticile și se prezintă ca un actor apolitic.