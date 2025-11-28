Presiunea cheltuielilor militare va crește în următorii ani în România, avertizează Consiliul Fiscal. Reducerea deficitului, esențială

3 minute de citit Publicat la 16:41 28 Noi 2025 Modificat la 16:42 28 Noi 2025

Presiunea cheltuielilor militare va crește în următorii ani, avertizează Consiliul Fiscal. Foto: Hepta

Proiectul actualei rectificări face o revizuire marginală a proiecțiilor de la rectificarea precedentă și menține neschimbată ținta de deficit bugetar de 8,4% din PIB, echivalentul a 159,8 miliarde lei, semnalează Consiliul Fiscal, citat de Agerpres.

Consiliul și-a formulat opinia preliminară referitor la proiectul celei de-a doua rectificări a bugetului general consolidat pe anul 2025.

Documentul menționează că atât veniturile, cât şi cheltuielile totale ale bugetului general consolidat sunt diminuate cu circa 1,8 miliarde lei.

Consiliul Fiscal: Veniturile și cheltuielile scad cu cca 2 miliarde în urma rectificării

"Atât veniturile, cât și cheltuielile totale ale bugetului general consolidat sunt diminuate cu circa 1,8 miliarde lei.

Analiza revizuirilor propuse pentru principalele categorii de venituri şi cheltuieli arată o ajustare a acestora în raport cu execuția bugetară pe primele 10 luni ale anului, creând premisele pentru respectarea noilor ținte propuse. Principala incertitudine, atât pe partea de venituri, cât şi pe cea de cheltuieli, rămâne legată de nivelul de absorbție al fondurilor europene", se precizează în documentul Consiliului.

Potrivit acestei instituții, execuția la 10 luni indică pe partea de cheltuieli o creștere de 9,9%, mai redusă față de cea a veniturilor, dar şi o temperare a dinamicii față de nivelul programat, de +14,4%.

Rectificarea bugetară anticipează continuarea acestei tendințe, iar, pe baza datelor disponibile, Consiliul apreciază că noile coordonate ale construcției bugetare rămân compatibile cu un deficit bugetar cash în jur de 8,4% din PIB în 2025.

Consiliul Fiscal: Măsurile de austeritate ar putea coborî deficitul la 6,5% din PIB în 2026

"În 2026, măsurile fiscal-bugetare adoptate în a doua jumătate a anului 2025 ar putea conduce la un deficit în jur de 6,5% din PIB, ceea ce ar reprezenta o ajustare remarcabilă față de nivelul din 2024 şi în linie cu angajamentele asumate de România în planul bugetar-structural pe termen mediu.

Pentru România, fondurile europene reprezintă o oportunitate pentru dezvoltare, iar accesul la ele înseamnă continuarea investițiilor europene pentru modernizarea țării.

La data de 31 octombrie 2025, conform datelor MIPE, rata de absorbție efectivă a fondurilor europene aferente CFM 2021-2027 (rambursări de la Comisia Europeană) era de 11,7% (3,6 miliarde euro).

În cazul PNRR, conform datelor Ministerului Finanțelor, la data de 30 septembrie, rata de absorbție efectivă pe componenta granturi (exclusiv prefinanțări) era de 31,6%, arată instituția citată.

Consiliul Fiscal: Restabilirea încrederii în finanțele publice din România va dura mai mulți ani

"Corecția bugetară poate fi punctul de inflexiune în restabilirea încrederii în finanțele publice din România, dar procesul este anevoios şi va dura mai mulți ani.

Afirmația că ajustarea deficitului bugetar duce la o criză economică omite că România nu poate perpetua deficite de circa 9% din PIB, că se poate ajunge la o criză a datoriei publice.

Din păcate, suntem obligați de circumstanțe să fim prociclici în corecția dezechilibrelor (când economia încetinește), fiindcă s-a greșit în politica bugetară în ultimii ani (prin prociclicitate, când economia se redresa după pandemie şi criza energiei).

Consiliul Fiscal: Nivelul veniturilor fiscale în România este foarte scăzut

În România, nivelul veniturilor fiscale este foarte jos (28,7% din PIB în România, faţă de 35% în Cehia, 35% în Ungaria, 37,5% în Polonia şi 40,1% media UE, în anul 2024), fapt ce rezultă şi din neglijarea necesitații de a avea venituri fiscale care să satisfacă nevoile societății românești.

O colectare mai bună a veniturilor fiscale este o problemă de siguranță națională, având în vedere nevoile bugetului public şi contextul internațional", mai arată Consiliul Fiscal.

"Dimensiunea deficitelor gemene singularizează România în cadrul UE.

Corecția bugetară este absolut necesară şi pentru a menține încrederea în moneda națională.

Consiliul Fiscal: Există o povară suplimentară a creșterii cheltuielilor militare în următorii ani

Există o povară suplimentară a creșterii cheltuielilor militare în anii ce vin. Programul SAFE al UE poate ajuta corecția bugetară şi întărirea capacității de apărare a României.

Reducerea evaziunii fiscale este obligatorie în perioada următoare şi este o cale de a reduce deficitul bugetar şi după 2026. Reforma ANAF (ce include digitalizarea) este esențială în acest scop", precizează Consiliul Fiscal.

Proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an a fost pus în dezbatere joi de Ministerul Finanțelor.