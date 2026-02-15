Prima reacție a Rusiei după ce a fost acuzată că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu o toxină letală extrasă din broaște

Publicat la 14:08 15 Feb 2026 Modificat la 14:23 15 Feb 2026

Maria Zaharova a respins acuzațiile privind otrăvirea lui Alexei Navalnîi. Foto: Hepta

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins acuzațiile potrivit cărora fostul lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o toxină extrase de la broaște din Ecuador, transmite agenția rusă de presă de stat TASS.

„Când vor fi disponibile rezultatele testelor şi vor fi făcute publice formulele substanţelor, vom comenta în consecinţă”, a declarat Zaharova.

„Până atunci, toate aceste afirmaţii sunt doar propagandă menită să distragă atenţia de la problemele presante ale Occidentului”, a adăugat ea.

Zaharova a criticat momentul apariţiei acestor acuzaţii.

„Exact când ancheta privind exploziile Nord Stream era pe punctul să dea rezultate, dintr-odată otrăvirea lui Navalnîi este adusă în prim-plan. Când li s-au cerut rezultatele testelor lui Navalnîi, oficialii occidentali au distribuit în schimb poveşti senzaţionale despre Skripal (n.r. agentul Sergei Skripal). Acest tipar continuă fără încetare”, a mai spus Zaharova.

Marea Britanie a anunțat, sâmbătă, că Navalnîi a fost ucis cu o toxină letală extrasă din broaște săgeată din Ecuador, administrată de asasini care ar fi acționat la ordinul lui Vladimir Putin. Ulterior, alte patru țări europene au anunțat că susțin această ipoteză.

„Regatul Unit, Suedia, Franța, Germania și Olanda sunt convinse că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală”, au anunțat cele cinci țări într-o declarație comună, pe marginea Conferinței de Securitate de la Munchen.

Liderul opoziției ruse a murit în 2024, în timp ce era încarcerat într-o închisoare din Siberia, după ani în care l-a acuzat pe președintele rus și Kremlinul de corupție.