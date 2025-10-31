Prima țară din lume care ar putea fi condusă de teroriștii Al-Qaida. Militanții sunt pe cale să preia controlul capitalei

Prima ţară din lume care a ajuns în pericolul să fie condusă în întregime de organizaţia teroristă Al-Qaida. Sursa foto: Hepta

Militanţii Al-Qaida sunt aproape de a prelua controlul total al capitalei statului african Mali, care, în cazul căderii orașului, ar deveni prima țară din lume condusă de gruparea teroristă desemnată de SUA, informează The Wall Street Journal.

Avansul rapid al jihadiștilor în Africa vine după ce grupările islamiste au preluat puterea atât în ​​Afganistan, cât și în Siria, dar, dacă vor prelua Bamako, din Mali, ar fi prima dată când militanții cu legături directe și actuale cu al-Qaida reușesc așa ceva.

Zone din capitala statului Mali au fost deja aproape blocate, deoarece un grup afiliat cu al-Qaida impune un asediu economic asupra țării prin restricţionarea rutelor utilizate de cisternele de combustibil.

Ambasada Statelor Unite în Mali a îndemnat, marți, cetățenii americani să „plece imediat”, deoarece blocada combustibilului face viața de zi cu zi din ce în ce mai periculoasă.

Combustibilii s-au scumpit cu 500%

Cozi lungi s-au format la benzinăriile din capitala Bamako în această săptămână, furia atingând punctul culminant pe măsură ce blocada se intensifică. Lipsa de aprovizionare a făcut ca prețul combustibilului să crească cu 500%, de la 25 de dolari la 130 de dolari pe litru, potrivit lui Nicolas Haque de la Al Jazeera.

Grupul armat Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), care a impus blocada luna trecută ca represalii pentru interzicerea vânzărilor de combustibil în zonele rurale de către armată, pare să reușească să întoarcă furia oamenilor împotriva conducătorilor țării.

„Depinde de guvern să joace un rol deplin și să ia măsuri, pentru a descoperi adevăratul motiv al acestei penurii”, a declarat pentru Al Jazeera Omar Sidibe, un șofer din Bamako.

Luptătorii al-Qaida au dat foc camioanelor cu combustibil pe măsură ce proviziile se terminau. Școlile și universitățile au fost, de asemenea, închise timp de două săptămâni, iar companiile aeriene anulează acum zborurile din Bamako.