Primarul Londrei propune revenirea Regatului Unit în UE: „Am văzut ce înseamnă ieșirea. Mai puține investiții în Regat”

Potrivit primarului capitalei britanice, ieșirea Regatului Unit din UE a făcut rău țării / sursă foto: Getty Images

Primarul Londrei, Sadiq Khan, membru al Partidului Laburist, a declarat joi că formațiunea sa ar trebui să candideze la următoarele alegeri generale britanice, programate pentru 2029, cu promisiunea de a readuce Regatul Unit în Uniunea Europeană (UE), informează EFE, potrivit Agerpres.

„Ca Partid Laburist, ar trebui să candidăm la următoarele alegeri generale cu un angajament clar în platforma noastră: un vot laburist ar însemna revenirea în Uniunea Europeană”, a afirmat Khan, într-un interviu acordat ziarului italian La Repubblica, preluat de presa britanică.

Potrivit primarului capitalei britanice, ieșirea Regatului Unit din UE a făcut rău țării, iar sosirea lui Donald Trump la președinția SUA, cu politicile sale tarifare, a generat 'incertitudine economică' și un scenariu diferit de cel care exista înainte de referendumul din 2016 privind Brexitul.

„Trebuie să fim fără echivoc în ceea ce privește beneficiile Uniunii Europene, deoarece acum am văzut alternativa: mai puține investiții în Regatul Unit și mai puține exporturi către UE”, a declarat el pentru La Repubblica.

În acest sens, el a propus o foaie de parcurs clară pentru revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană: mai întâi, restabilirea relațiilor, lucru pe care actualul guvern laburist al lui Keir Starmer l-a început deja, și apoi revenirea la Uniunea Vamală și la piața unică în timpul actualei legislaturi.

Khan este primar al capitalei britanice din mai 2016, aproape un deceniu în care recunoaște că i-a 'frânt inima' să vadă cum Brexitul a forțat mulți europeni să părăsească Londra, ceea ce a avut un impact și asupra economiei și societății țării.

Partidul Laburist, care guvernează Regatul Unit din iulie 2024, se înfruntă cu principalul său test în următoarele alegeri locale (și alegeri regionale în Scoția și Țara Galilor) din 7 mai.

Într-un moment în care prim-ministrul Starmer se confruntă cu o nepopularitate publică generalizată, partidul populist de dreapta Reform UK, care îl are ca lider pe Nigel Farage, își propune să câștige mai multe mandate și conduce cu 25% în intențiile de vot pentru alegerile generale din 2029.