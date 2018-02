Primele imagini cu accidentul cumplit ce a avut loc în apropiere de Moscova au ajuns pe internet. Un avion rusesc al companiei Saratov Airlines, la bordul căruia se aflau 65 de pasageri și șase membri ai echipajului, s-a prăbușit.

Serviciile de intervenție au găsit trupurile neînsuflețite a doi dintre pasageri, iar reprezentanții sunt de părere că e imposibil să existe supraviețuitori.

Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz pentru a înțelege exact cum s-a produs accidentul.

Mai multe imagini de la fața locului au ajuns pe internet.

Saratov Airlines #6W703 with 71 on board Crashed close to Argunovo village. Eyewitnesses saw aircraft on fire before impact. The plane was in the air for just 6 minutes after takeoff from Moscow, dropped 3300 feet per minute before disappearing from radar. pic.twitter.com/COW3zgWlbL