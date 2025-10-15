Primul oraș european care va avea robo-taxiuri pe străzi. Se lansează în 2026

Waymo își va lansa serviciul de robo-taxiuri fără șofer la Londra în 2026. Foto: Getty Images

Compania americană Waymo, specializată în vehicule autonome, a anunțat că se va extinde și în Europa și intenționează să își înceapă operațiunile în Londra în 2026, scrie Euronews.

În următoarele săptămâni, compania va începe testele cu mașini autonome pe străzile Londrei, în paralel cu procesul de obținere a autorizațiilor necesare pentru un serviciu de transport autonom de tip ride-hailing.

„Am demonstrat că putem dezvolta în mod responsabil servicii de transport complet autonome, iar acum suntem nerăbdători să aducem beneficiile acestei tehnologii și în Regatul Unit”, a declarat Tekedra Mawakana, co-director executiv al Waymo.

Reglementările britanice impun ca vehiculele autonome să atingă un nivel de siguranță cel puțin egal cu cel al unui „șofer uman atent și competent”. Noile reguli ar urma să intre complet în vigoare până în 2027, iar lansarea Waymo face parte dintr-un program de testare timpurie.

„Sunt încântată că Waymo își propune să lanseze serviciile sale la Londra anul viitor, în cadrul programului nostru pilot”, a spus Heidi Alexander, secretarul britanic pentru transporturi.

Waymo nu este singura companie interesată de piața europeană. La începutul acestui an, platforma americană Lyft a anunțat un parteneriat cu compania chineză Baidu pentru a introduce robo-taxiuri în Regatul Unit și Germania, tot din 2026.

Totuși, incidentele recente implicând vehicule autonome au stârnit îngrijorări legate de siguranță, care ar putea frâna extinderea acestor servicii. În 2024, o mașină Tesla aflată în regim de conducere autonomă a provocat moartea unui motociclist în Statele Unite, iar în același an, un taxi fără șofer operat de Baidu a lovit un pieton în Wuhan, China.

Waymo susține însă că tehnologia sa poate contribui la reducerea accidentelor. Potrivit datelor companiei, în zonele unde operează, numărul accidentelor cu victime este de cinci ori mai mic, iar incidentele care implică pietoni sunt de 12 ori mai rare, comparativ cu situațiile în care conduc oameni.

Waymo a pornit în 2009 ca un proiect intern al Google și operează comercial în Statele Unite din 2018. De asemenea, compania colaborează cu parteneri locali în Japonia pentru testarea robo-taxiurilor, însă nu a anunțat încă o dată pentru lansarea comercială acolo.