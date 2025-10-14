Tesla e din nou anchetată: Mașinile sale care se conduc singure provoacă numai accidente. „Suntem toți cobai”

Tesla, anchetată pentru sistemul „Full Self Driving”. Tot mai multe accidente. Foto: Getty Images

Autoritățile federale americane investighează din nou modul de condus autonom al Tesla, cel mai recent episod dintr-o serie aparent nesfârșită de anchete privind siguranța acestei tehnologii, relatează CNN.

Săptămâna trecută, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a anunțat cel puțin a șasea investigație legată de vehiculele Tesla care folosesc sistemul „Full Self Driving” (FSD) sau alte funcții de asistență la condus. Ancheta vizează zeci de incidente periculoase, inclusiv treceri pe roșu, condus pe contrasens și trei accidente soldate cu cinci persoane rănite.

Totuși, NHTSA și alte autorități federale au puteri limitate în ceea ce privește reglementarea noilor funcții pe care Tesla le lansează, în contextul planurilor ambițioase ale companiei de a transforma Statele Unite într-o rețea de mașini autonome și „robotaxiuri”.

Asta pentru că agențiile federale nu aprobă preventiv tehnologiile noi, ci intervin doar dacă acestea cauzează probleme. Legislația americană nu este adaptată la ritmul rapid impus de ambițiile lui Elon Musk, iar Washingtonul nu pare grăbit să reglementeze compania.

NHTSA are deja mai multe investigații deschise privind sistemele de condus automat ale Tesla, inclusiv cazuri care s-au soldat cu accidente mortale, atât pentru modul „Full Self Driving”, cât și pentru versiunea mai veche, „Autopilot”. Multe dintre aceste anchete durează de ani de zile, în timp ce tot mai multe mașini Tesla cu aceste funcții circulă pe drumurile americane.

„Eu numesc asta un joc de tip ‘whack-a-mole’ reglementar”, spune Bryant Walker Smith, profesor de drept și inginerie la Universitatea Stanford. „Procesul durează foarte mult. Aceasta este doar prima etapă dintr-un șir lung de pași necesari pentru o eventuală rechemare. E un mecanism de reglementare care nu ține pasul cu ritmul tehnologic”.

„Suntem toți cobai în lumea reală”

Tesla nu este o excepție. În ciuda convingerii multor șoferi că mașinile noi sunt riguros testate, multe verificări și reglementări se fac abia după ce vehiculele ajung pe șosea.

Sistemul american funcționează prin „auto-certificare”: NHTSA stabilește standarde generale, iar producătorii auto declară pe proprie răspundere că vehiculele lor respectă acele norme.

„Dar dacă nu există un standard specific pentru o anumită tehnologie, atunci nu ai ce să auto-certifici. Iar NHTSA nu are standarde clare pentru performanța multor sisteme avansate de asistență la condus”, explică Smith.

El adaugă că problema nu se limitează la mașinile cu funcții automate: „Suntem toți niște cobai în viața reală, parte dintr-un experiment de un secol care a pus pe drumuri vehicule de două tone, capabile de viteze pe care mintea umană abia le poate procesa”.

Ce pot (și ce nu pot) face autoritățile

În teorie, NHTSA ar putea stabili standarde de siguranță mai stricte. În practică, agenția nu are puterea legală de a testa și aproba un vehicul sau o funcție înainte de lansarea pe piață.

Pentru a avea aceleași prerogative ca Administrația Federală a Aviației (FAA), care aprobă avioanele comerciale, ar fi nevoie ca Congresul să modifice legea, ceva puțin probabil să se întâmple curând.

Pe lângă influența puternică a industriei auto, americanii par să accepte numărul mare de victime ale accidentelor rutiere drept un „risc normal”.

„Oamenii tind să dea vina pe șoferi, nu să ceară o reglementare mai strictă”, spune Smith. „Aprobarea prealabilă se aplică doar lucrurilor considerate cu adevărat periculoase, centrale nucleare, avioane… și chiar frizerii”, glumește el.

Ambițiile Tesla în domeniul condusului autonom

Elon Musk mizează viitorul Tesla pe tehnologia de condus autonom. Totuși, în ciuda denumirilor precum „Full Self Driving” sau „Autopilot”, compania recunoaște că șoferii trebuie să fie mereu la volan și pregătiți să intervină.

Chiar și așa, Tesla face deja pași spre condusul complet autonom, fără șofer. La începutul acestui an, compania a lansat în Austin, Texas, un serviciu de „robotaxi” - o flotă de mașini care se conduc singure. Inițial, un angajat Tesla stătea pe scaunul din dreapta, dar autoritățile locale au cerut mutarea lui pe locul șoferului. Musk promite însă că, în curând, serviciul va funcționa fără niciun angajat la bord, iar viitorul „Cybercab” nu va avea pedale, volan sau frâne.

Tesla nu a răspuns solicitărilor CNN pentru comentarii. Compania susține că mașinile sale cu tehnologie de condus autonom sunt mai sigure decât șoferii umani.

Experții în siguranță rutieră contrazic însă această afirmație: Tesla nu a publicat date clare care să dovedească superioritatea sistemului.

„Există o îngrijorare serioasă, din perspectivă psihologică și fiziologică, că oamenii își pierd atenția atunci când trebuie doar să stea și să privească, în timp ce mașina face totul”, avertizează Smith.