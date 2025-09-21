Primul supertaifun al sezonului provoacă haos în Asia. Zeci de mii de oameni au fost evacuați în Filipine și Taiwan

Taifunul Ragasa face ravagii în Asia. Sursa foto: Captura video/X

Zeci de mii de oameni au fost evacuați duminică în Filipine și Taiwan, în condițiile în care primul supertaifun al sezonului a lovit regiunea cu vânturi distructive și ploi torențiale. Meteorologii au declarat că „Ragasa”, cunoscut local sub numele de „Taifunul Nando”, a trecut printr-o „intensificare uriașă” deasupra Mării Filipinelor și amenință să devină una dintre cele mai puternice furtuni care vor lovi continentul asiatic în acest an, The Independent.

În jurul orei locale 11:00, agenția meteorologică filipineză PAGASA a raportat vânturi susținute de până la 185 km/h și rafale de până la 230 km/h, avertizând asupra „inundațiilor și alunecărilor de teren” în nordul insulei Luzon.

Oficialii taiwanezi au declarat că autoritățile „nu trebuie să piardă timp în mutarea familiilor din zonele de risc”, adăugând că evacuările preventive au început deja în comunitățile predispuse la inundații din provinciile Cagayan, Isabela, Ilocos și Batanes.

Autoritățile taiwaneze se așteaptă la inundații și alunecări de teren

În Taiwan, Administrația Centrală de Meteorologie a anunțat că aproape 300 de persoane au fost mutate din zonele expuse riscului din districtul Hualien. „Ne așteptăm la inundații severe și alunecări de teren în nordul Luzonului”, a declarat specialistul meteorolog John Grender Almario într-o conferință de presă.

„Cele mai puternice efecte se vor simți mâine la ora 8:00. Valurile de până la 11 metri vor face ca navigația pe mare să fie extrem de periculoasă. Dincolo de Filipine și Taiwan, Ragasa este așteptat să își continue deplasarea spre vest, prin Strâmtoarea Luzon, înainte de a se îndrepta spre sudul Chinei.

BREAKING: Ragasa (NandoPH) is now a violent, CATEGORY 5 Super Typhoon east of the Philippines, with roaring winds of 160 MPH (260 kph) and a core pressure of 922 MBAR. The storm’s strength has DOUBLED in just 24 hours.



This is a very concerning situation for the islands of the… pic.twitter.com/0mWUOeGeTi — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) September 21, 2025

Cum furtuna este așteptată să afecteze traficul aerian, companii precum Cathay Pacific și Hong Kong Airlines au renunțat la taxele pentru reprogramarea zborurilor între marți și joi. Filipinele, lovite anual de aproximativ 20 de cicloane, sunt extrem de vulnerabile la criza climatică. Oamenii de știință avertizează că furtunile devin mai puternice pe măsură ce oceanele se încălzesc.

Ragasa nu este singura furtună care se intensifică în această săptămână în Pacific. Supertaifunul Neoguri a atins, de asemenea, o forță echivalentă cu categoria 4. Imaginile satelitare vizibile de duminică dimineață au arătat că ambele taifunuri erau foarte mari și treceau printr-o intensificare rapidă.