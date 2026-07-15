Printre persoanele dispărute după incendiul de la clădirea OXY din Bruxelles sunt și români. Procurorii identifică cei 6 morți din lift

Mașini de pompieri în timpul intervenției pentru stingerea incendiului din clădirea Oxy, Bruxelles, 14 iulie 2026

Șase persoane și-au pierdut viața în incendiul izbucnit în clădirea Oxy din centrul orașului Bruxelles, potrivit autorităților. Victimele au fost descoperite într-o cabină de lift prăbușită. Conform informațiilor disponibile până în prezent, ar fi vorba despre cetățeni belgieni și români, însă procesul de identificare a victimelor este încă în desfășurare, transmite presa belgiană.

Șocul este în continuare puternic. Șase oameni și-au pierdut viața într-un incendiu care, inițial, părea să fie unul de amploare redusă. Focul a izbucnit la ora 7:30 în clădirea Oxy, situată în Piața De Brouckère. Pompierii au reușit să stingă rapid incendiul propriu-zis, însă până atunci flăcările se extinseseră la puțurile lifturilor.

Acolo s-a produs tragedia: două cabine de lift s-au prăbușit.

Pompierii au întâmpinat dificultăți timp îndelungat în a ajunge la baza puțurilor lifturilor. Abia după-amiază au reușit să deschidă una dintre cabinele prăbușite. În interior au descoperit trupurile neînsuflețite ale celor șase muncitori.

Cele șase victime sunt identificate în prezent cu sprijinul familiilor, a declarat pentru postul public belgian RTBF Valentina Marrochi, procuror în cadrul Auditoratului Muncii din Bruxelles. Ulterior, o autopsie va stabili cu exactitate cauza decesului fiecărei victime.

În cea de-a doua cabină de lift prăbușită nu au fost găsite alte victime.

Cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită deocamdată.

Experți în investigarea incendiilor și reprezentanți ai Inspecției Muncii vor continua cercetările la locul tragediei în zilele următoare.

Filmul tragediei din Bruxelles

Lucrările au început în fosta clădire a Monetăriei din septembrie 2022, unde își aveau birourile funcționarii publici ai orașului Bruxelles și ai administrației Bpost. Turnul este acum transformat într-un complex modern care va găzdui un hotel, apartamente, restaurante și birouri. În mod normal, aici lucrează zilnic până la 500 de muncitori. Dar în această dimineață de marți, chiar înainte de vacanța de construcții, erau vreo 250.

Antreprenorul general de pe șantier este compania Cordeel Group din Temse, care relatează într-un comunicat de presă că gestionează lucrările împreună cu o serie de filiale. Martorii vorbesc despre angajați belgieni, dar și despre muncitori din Polonia, România, Brazilia, Ucraina și Bulgaria.

Întregul turn a fost evacuat în cel mai scurt timp. Doi muncitori au fost arși de flăcări. Unul a reușit să părăsească clădirea pe jos; colegul său a fost scos din clădire într-un scaun cu rotile. Amândoi au fost transferați la Spitalul Universitar din Leuven și la Spitalul Militar din Neder-over-Heembeek.

După ce toți muncitorii au părăsit șantierul, conducerea șantierului a putut constata imediat, foarte precis, că șase persoane erau încă dispărute. „Pentru că toți muncitorii trebuie să se înregistreze la sosire”, a explicat auditorul muncii Valentina Marocchi. „Toți au o legitimație cu care se înregistrează.” În timpul evacuării, toată lumea a trebuit să plece din nou folosind aceeași legitimație. „Șase persoane nu făcuseră asta. Așa că ne-am dat seama rapid că șase muncitori lipseau.”

„Oamenii lucrau la lifturi, iar incendiul se pare că s-a extins la puțul liftului”, spune martorul Didier Retsin. Două lifturi au avut probleme: un lift de pasageri folosit de muncitori pentru a ajunge la etajele superioare și un lift de marfă folosit pentru a muta materiale. Ce anume a mers prost este încă în curs de investigare. Dar se pare că cel puțin liftul de pasageri s-a prăbușit din cauza incendiului brusc. „Nu am văzut nimic, dar am auzit o bubuitură puternică”, spune Retsin, potrivit nieuwsblad.be.

La ora 18:00, inspectoratul muncii a raportat că liftul fusese găsit. „Cinci cadavre au fost recuperate. Toate au fost găsite în primul lift”, a spus Marocchi. Nu mult mai târziu, a sosit raportul că a fost găsită și a șasea victimă. „În prezent, prima prioritate este să verificăm dacă cadavrele recuperate corespund persoanelor care au fost date dispărute.”

Victime ar fi belgieni și români

Între timp, a devenit clar că patru dintre victime ar fi fost angajați ai companiei metalurgice OTM din Alken, Limburg.

SPIE Belgium, o companie din Anderlecht specializată în instalații tehnice, a indicat anterior și că unul dintre tehnicienii săi lipsea.

Cele șase persoane dispărute au cetățenie română sau belgiană, a anunțat marți seară Parchetul Muncii din Bruxelles.

Potrivit biroului de audit, identificarea victimelor și informarea familiilor acestora sunt prioritare.