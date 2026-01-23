Prințul Harry, după declarațiile lui Trump privind soldații britanici: „Despre aceste sacrificii merită vorbit cu adevăr și cu respect”

Prințul Harry a efectuat două tururi de misiune în Afganistan. Foto: Getty Images

Afirmațiile lui Donald Trump că soldații britanici, care au luptat alături de SUA în Afganistan, au fost ținuți „în spatele liniei frontului” au fost criticate și de Prințul Harry, care a fost staționat la baza militară Camp Bastion în timpul conflictului. Acesta a spus că sacrificiile soldaților britanici în Afganistan merită respect, subliniind că 457 militari din Regatul Unit și-au pierdut viața în acel teatru de război și „mii de vieți au fost schimbate pentru totdeauna”.

Prințul Harry, care a efectuat două tururi de misiune în Afganistan, a transmis un comunicat în care s-a referit la declarațiile lui Donald Trump:

„În 2001, NATO a invocat Articolul 5 pentru prima și singura dată în istorie. Acest lucru a însemnat că fiecare națiune aliată era obligată să fie alături de Statele Unite în Afganistan, în urmărirea securității noastre comune. Aliații au răspuns acestui apel.

Am servit acolo. Mi-am făcut prieteni pe viață acolo. Și am pierdut prieteni acolo. Numai Regatul Unit a avut 457 de militari uciși.

Mii de vieți au fost schimbate pentru totdeauna. Mame și tați și-au îngropat fiii și fiicele. Copiii au rămas fără un părinte. Familiile au rămas să poarte povara. Despre aceste sacrificii merită vorbit cu adevăr și cu respect, în timp ce rămânem cu toții uniți și loiali apărării diplomației și păcii”, a precizat Prințul Harry.

Declarațiile lui Donald Trump potrivit căruia soldații britanici care au luptat în Afganistan, alături de SUA, au fost ținuți „în spatele liniei frontului” au provocat revoltă în Marea Britanie. Criticii lui Trump au semnalat pierderile omenești suferite de țările NATO care au trimis soldați în Afganistan și lipsa de experiență militară a lui Donald Trump.

De asemenea, Keir Starmer l-a acuzat pe Donald Trump că a „minimalizat” sacrificiile soldaților britanici care au murit în războiul din Afganistan de-a lungul celor 20 de ani de conflict. Premierul Marii Britanii a spus că declarațiile președintelui american sunt „jignitoare și de-a dreptul revoltătoare” și a sugerat că liderul de la Casa Albă ar trebui să își ceară scuze.

Președintele SUA a sugerat, într-un interviu acordat joi postului Fox News, că NATO nu ar sprijini Statele Unite dacă i s-ar cere acest lucru. „Nu am avut niciodată nevoie de ei. Vor spune că au trimis niște trupe în Afganistan… și au făcut-o, au stat puțin mai în spate, puțin departe de liniile frontului”, a declarat el.