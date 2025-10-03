Prinţul William anunţă că va schimba monarhia când va ajunge rege. De ce pune la îndoială tradițiile de la Casa Regală

Prinţul William anunţă că va schimba monarhia când va ajunge rege. De ce pune la îndoială tradițiile de la Casa Regală. FOTO: Profimedia Images

Prințul de Wales a declarat, într-un interviu pentru Apple TV+, preluat de BBC, că va aduce schimbări în monarhie atunci când va fi rege. Prințul William a afirmat că îndrăzneşte să pună la îndoială unele tradiții de la Casa Regală: "Este încă abordarea corectă? Îmi place să pun lucrurile la îndoială, de fapt".

Prințul William subliniază importanța tradiției, dar spune că nu se teme să pună întrebări pentru a menține relevanța monarhiei:

„Există momente în care te uiți la tradiție și te întrebi: este ea încă potrivită scopului său astăzi? Este încă lucrul corect de făcut? Încă o facem și avem cel mai mare impact pe care l-am putea avea?”.

„Așa că îmi place să pun la îndoială lucrurile, asta e ceea ce vreau să spun cu adevărat.”

Cum își protejează familia

Prințul a abordat şi un subiect mai sensibil, vorbind despre familia sa și despre cum au făcut față copiii săi când mama lor nu s-a simțit bine.

„Încercăm să ne asigurăm că le oferim siguranța și siguranța de care au nevoie”, a spus el.

„Și suntem o familie foarte deschisă, așa că vorbim despre lucrurile care ne deranjează și despre lucrurile care ne frământă, dar niciodată nu știi pe deplin ce efecte secundare pot avea. Așadar, este important să fim acolo unul pentru celălalt și să-i asigurăm pe copii că totul este în regulă", a mai afirmat Prinţul William.

2024, cel mai greu an din viaţa lui

Moştenitorul coroanei britanice a apărut în emisiunea actorului Eugene Levy, „The Reluctant Traveler”, unde a vorbit despre anul trecut, marcat de diagnosticul de cancer al soţiei sale, Kate, Prinţesa de Wales, şi al tatălui său, Regele Charles al III-lea.

„Aş spune că 2024 a fost cel mai greu an pe care l-am avut vreodată”. „Se spune că viaţa ne pune la încercare şi faptul că putem trece peste asta este ceea ce ne defineşte ca oameni”.

Kate a anunţat în ianuarie că boala ei este în remisie şi, în ultimele luni, a revenit treptat la angajamentele publice. La începutul acestei luni, ea şi William au avut un rol central în primirea oficială oferită preşedintelui Donald Trump în vizita de stat din Regatul Unit.