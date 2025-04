Procurorii federali americani au cerut pedeapsa cu moartea pentru Luigi Mangione, bărbatul care l-a asasinat pe CEO-ul UnitedHealthcare

Luigi Mangione este judecat în două procese distincte. Foto: Profimedia Images

Procurorii americani care se ocupă de cazul lui Luigi Mangione, bărbatul care l-a ucis pe CEO-ul United Healthcare, Brian Thompson, în luna decembrie, au cerut condamnarea cu moartea pentru acuzat, conform BBC.

Procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, a anunțat într-un comunicat oficial, marți, că i-a direcționat pe procurorii gederali să ceară pedeapsa capitală pentru „acest asasinat premeditat și cu sânge rece”.

Brian Thompson a fost împușcat mortal în fața unui hotel din New York, pe 4 decembrie 2024. Polițiștii l-au arestat pe Mangione, în vârstă de 26 de ani, câteva zile mai târziu, după o urmărire națională intens mediatizată

Mangione a pledat nevinovat în cazul în care e judecat la nivel de stat. În ce privește acuzațiile separate care i se aduc la nivel federal, el nu a făcut încă o pledoarie. În prezent, el se află într-o închisoare din New York, acolo unde așteaptă să fie judecat.

În comunicatul de presă, Bondi a spus că uciderea lui Thompson a fost un „act de violență politică” și că ar fi „însemnat riscuri și pentru alte persoane” din jur.

Investigatorii spun că Mangione era motivat să-l ucidă pe Thompson pentru că era furios pe companiile de asigurări medicale americane.

Mangione are 11 capete de acuzare pe numele lui în procesul din statul New York, inclusiv omor și terorism.

Dacă va fi condamnat pentru toate capetele de acuzare, Mangione ar putea fi condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. În statul New York, pedeapsa cu moartea este ilegală, fiind abrogată în 2004.

Totuși, Mangione este judecat și de statul federal, care încă are pedeapsa cu moartea legală. Procurorii federali îl acuză de folosirea unei arme de foc pentru crimă și pentru „urmărire interstate” pentru crimă premeditată. Aceste acuzații fac posibilă condamnarea la moarte pentru Mangione.

Până acum, el nu a pledat vinovat sau nevinovat la aceste acuzații. Procurorii spun, însă, că cele două cazuri – cel de stat și cel federal – vor merge în paralel.

Mangione, aclamat de unii americani

Suspectul a fost prins în Altoona, Pennsylvania, după ce a fost văzut mâncând la un restaurant McDonald's de către un angajat care şi-a dat seama că seamănă cu cel pe care autorităţile îl căutau pentru uciderea lui Brian Thompson. Autorităţile l-au arestat după ce l-au căutat timp de cinci zile.

Luigi Mangione a fost găsit cu un „pistol fantomă”, o armă de foc asamblată din piese, ceea ce o face nedetectabilă, şi un amortizor care se potriveşte cu arma folosită pentru a-l împuşca pe Thompson.

Mangione avea, de asemenea, mai multe identităţi false, inclusiv un act de identitate fals din statul New Jersey care se potrivea cu cel folosit de atacator pentru a se înregistra într-un hostel din Manhattan cu câteva zile înainte de atac, au declarat oficialii.

Poliţia a găsit, de asemenea, un document scris de mână care vorbeşte „atât despre motivaţia, cât şi despre mentalitatea sa”. Deşi documentul nu menţiona ţinte specifice, Mangione nutrea „resentimente faţă de corporaţiile americane”, a adăugat Kenny.

Pe cartuşele găsite la locul faptei erau scrise cuvintele „deny”, „defend” şi „depose” (neagă, apără, doboară). Cuvintele fac referire la titlul unei cărţi critice la adresa industriei asigurărilor, publicată în 2010 şi intitulată „Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It” („Amânare, negare, apărare: de ce companiile de asigurări nu plătesc despăgubirile şi ce puteţi face în această privinţă”).

Arestarea lui Mangione a provocat un adevărat val de susținere în rândul americanilor care au avut probleme cu asigurările de sănătate. Cuvintele scrise pe cartușe au apărut pe o serie de articole de pe Amazon, inclusiv pălării, tricouri și pahare. Amazon a retras de la vânzare obiectele respective.

Mai mult, pe pagina restaurantului McDonald's, de unde s-a făcut denunțul, au început să apară tot mai multe recenzii negative, cu comentarii precum „șobolani” și „turnători”, care fac referire la angajați.

Într-o recenzie, acum ștearsă de pe Google, se precizează că „locația are șobolani în bucătărie care te vor îmbolnăvi și asigurarea ta nu o va acoperi”.

De asemenea, într-o postare pe Facebook a UnitedHealth Group care își exprimă tristețea cu privire la moartea CEO-ului, a primit 62.000 de reacții – 57.000 dintre ele fiind emoticoane care râd.