Procurorul din Georgia respinge cazul istoric de interferență electorală împotriva lui Trump și a aliaților săi

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Un procuror din Georgia a renunțat oficial miercuri la dosarul istoric de fraudă împotriva Președintelui Donald Trump și a altor persoane pentru încercarea de a răsturna rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020, închizând astfel un capitol într-un demers juridic considerat cândva o amenințare gravă la adresa viitorului politic al liderului de la Casa Albă, a relatat CNN.

Acuzațiile istorice de escrocherie au fost depuse pe 14 august 2023 de procurorul districtual al comitatului Fulton din Georgia, Fani Willis, o democrată aleasă, care a lansat o investigație îndelungată privind presupusa interferență a lui Donald Trump în alegerile din Georgia la începutul anului 2021, potrivit sursei citate.

Investigația a început la scurt timp după ce a devenit public, în ianuarie, un apel telefonic în care Trump l-a presat pe secretarul de stat Brad Raffensperger, un alt republican, să "găsească" voturile necesare pentru ca el să câștige statul la alegerile prezidențiale.

Jurnaliştii de la CNN au mai scris că Peter Skandalakis, directorul Consiliului Procurorilor din Georgia – o colaborare bipartizană formată din șase procurori districtuali și trei procurori generali din întreg statul – și-a atribuit cazul la începutul acestei luni, după ce nu a reușit să găsească un alt procuror dispus să îl preia.

Cazul de mare amploare a atins un punct culminant dramatic în august 2023, când Donald Trump s-a predat la închisoarea din comitatul Fulton, din Atlanta, unde s-a conformat ca inculpat rigorilor legale ce decurg din acuzaţiile care i-au fost aduse în legătură cu presupusul său efort de a anula pierderea alegerilor din 2020 în statul Georgia. La acea vreme, Trump a fost amprentat şi fotografiat ca inculpat, iar la închisoare a stat puţin peste 20 de minute.

Cazul era considerat cel mai probabil, dintre diferitele acuzații penale care îl vizează pe Trump, să ajungă în instanță, întrucât era un dosar la nivel de stat, gestionat de un procuror local din Georgia, și nu acuzații federale care ar fi putut fi grațiate.