Producătorii de armament avertizează NATO: Industriile de apărare trebuie pregătite pentru situații de război

1 minut de citit Publicat la 20:58 12 Noi 2025 Modificat la 20:58 12 Noi 2025

NATO stabilește în prezent obiective de capabilități pentru membrii săi. FOTO: Hepta

Producătorii de armamemnt avertizează că NATO ar trebui să stabilească obiective pentru industriile de apărare specifice situațiilor de război.

Micael Johansson, CEO-ul grupului suedez Saab, a spus la un eveniment la Bruxelles că alianța ar trebui să creeze noi obiective de capabilități privind „cerințele minime de capacitate industrială” în caz de război, potrivit Euractiv.

Săptămâna trecută, generalul-locotenent german Alexander Sollfrank, responsabil cu comandamentul operațiunilor comune ale țării, a declarat că Rusia ar putea ataca vecinii săi membri NATO în orice moment.

Înaltul director executiv al Saab a declarat că dorește ca NATO să se gândească la „cum să gestioneze securitatea aprovizionării” cu echipamente de apărare și nu doar să le spună guvernelor ce să cumpere.

NATO stabilește în prezent obiective de capabilități pentru membrii săi, enumerând tipul de echipamente pe care ar trebui să le achiziționeze pentru a executa planurile de apărare ale alianței militare.

Oficialii NATO au folosit aceste noi obiective pentru a explica de ce toți membrii au fost nevoiți să își majoreze cheltuielile de bază pentru apărare la 3,5% din PIB. Obiectivele sunt cu o treime mai mari decât cele anterioare.

Totuși, NATO nu stabilește niciun obiectiv pentru industria privată, iar acest lucru este insuficient pentru a crea o capacitate industrială puternică pentru pregătirea de război, a atras atenția Johansson, care este și președintele Asociației Europene a Industriilor de Apărare (ASD), principalul grup de lobby al sectorului.

Johansson ar dori să vadă NATO „gândindu-se la obiectivele de capacitate industrială” și pregătindu-se pentru vremuri de război. Aceasta înseamnă să aibă o imagine asupra regiunilor care ar trebui să găzduiască fabrici de muniții sau rachete capabile să se extindă atunci când este nevoie.

Remarcile lui Johansson au venit după o lună de îngrijorare în sectorul apărării cu privire la viitorul lanțurilor de aprovizionare, după ce China a anunțat că oprește exporturile de pământuri rare în scopuri militare. Beijingul a suspendat în cele din urmă măsura.

„Chiar dacă ar putea exista o perioadă fără criză, tot trebuie să ne ocupăm de acest aspect”, a spus Johansson.

Stocurile pentru industrie sunt deja în centrul eforturilor NATO, potrivit Tarjei Jaakkola, secretarul general adjunct al alianței, care a participat și ea la eveniment.