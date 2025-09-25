Proiect de lege controversat, la Rio de Janeiro: bonusuri promise poliţiştilor care ucid infractori. Câţi bani ar primi agenţii

Activiștii pentru drepturile omului și-au exprimat indignarea după ce Parlamentul din statul brazilian Rio de Janeiro a aprobat proiectul de lege prin care ofițerilor de poliție li se acordă un „bonus specific Vestului Sălbatic” pentru „neutralizarea infractorilor” în timpul operațiunilor. Ca legea să intre în vigoare, proiectul trebuie aprobat şi de guvernatorul statului, conform The Guardian.

Această măsură aduce aminte de mijlocul anilor 1990, când guvernatorul de atunci al orașului Rio, Marcello Alencar, a introdus o legislație similară care a provocat o explozie de execuții extrajudiciare în favelele orașului.

Legea respectivă a fost abrogată în 1998, după trei ani de vărsare de sânge, dar marți, parlamentarii au votat cu 47 de voturi pentru și 15 împotrivă pentru reînvierea politicii ca parte a noii legislații referitoare la poliția civilă din Rio.

Conform acestei reguli, ofițerii de poliție civilă ar urma să primească bonusuri între 10% și 150% din salariile lor pentru capturarea armelor de calibru mare și „neutralizarea infractorilor”.

Proiectul trebuie aprobat şi de guvernator

Susținătorii mișcării – mulți dintre ei aliați ai fostului președinte de extremă dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro – susțin că o lege dură a fost singura modalitate de a învinge facțiunile de droguri puternic înarmate care conduc multe dintre favelele orașului.

Însă activiștii și experții în securitate resping proiectul care trebuie acum să primească undă verde sau să fie respinse de guvernatorul de dreapta al orașului Rio, Cláudio Castro, un alt aliat al lui Bolsonaro.

„Acest bonus încurajează execuțiile extrajudiciare. Este un stimulent pervers pentru violența de stat – o invitație la masacru”, a declarat Antônio Carlos Costa, fondatorul grupului anti-violență Rio de Paz.