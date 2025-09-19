Propagandistul Soloviov a deconspirat din greșeală cea mai importantă unitate rusă de drone. Ce este și unde se găsește „Rubikon”

Soloviov este unul dintre cei mai vocali propagandiști ai Kremlinului. Foto: Profimedia Images

O unitate a forțelor speciale ruse denumită „Rubikon”, specializată în războiul dronelor și care conduce eforturile invadatorilor din Ucraina în acest domeniu militar, a fost deconspirată de propagandistul Vladimir Soloviov, fiind descoperit sediul acesteia de la Moscova, relatează publicația poloneză TVN24.

„Rubikon” se află într-un pavilion al unui centru „Patriot” din apropierea Moscovei, conform postului ucrainean de radio Liberty. Unitatea este cunoscută pentru eficiența brutală cu care poartă războiul dronelor în Ucraina. Sediul de la Moscova al unității este deținut de ministerul apărării rus, conform sursei citate.

Sediul unității a fost identificat cu ajutorul filmelor realizate de Vladimir Soloviov, probabil cel vocal propagandist al Kremlinului și un acolit important al regimului de la Kremlin. Descoperirea a fost facilitată de caracteristicile distinctive ale clădirii, inclusiv semnele de deasupra intrărilor în toalete și difuzoarele. Baza ar fi fost amplasată acolo încă din anul 2024.

Centrul Rus pentru Tehnologii Avansate fără Pilot „Rubikon” este considerat unul dintre cele mai eficiente organizații ruse pentru cercetarea utilizării dronelor în luptă, dezvoltarea tacticilor pentru utilizarea acestora și instruirea personalului militar. A fost înființat la mijlocul anului 2024 pe baza uneia dintre unitățile forțelor ruse de drone care participau la războiul din Ucraina.

Unitatea Rubikon a participat la operațiuni militare în regiunea Kursk, care a fost ocupată parțial de armata ucraineană în 2024, precum și în secțiuni ale frontului din apropierea localităților Kupiansk, Pokrovsk și Harkov. Se crede că unitatea a dezvoltat proiecte pentru drone interceptoare și drone navale. Acestea din urmă ar fi fost folosite pentru a ataca nava de recunoaștere ucraineană Simferopol la sfârșitul lunii august.