Protest extrem la Londra. O femeie și-a lipit sânii de șosea

O femeie și-a lipit sânii de șosea, într-o formă de protest în cadrul manifestării organizate de mai mult timp de Extinction Rebellion, o grupare de activiști.

Gestul a fost făcut în fața birourilor Goldman Sachs din Londra.

Ea a fost încercuită de polițiștii londonezi, scrie Metro.

Joi dimineață, mai mulți protestatari au blocat intrarea în Bursa de la Londra, lipindu-se între ei.

Protester glues her breasts to ground outside Goldman Sachs https://t.co/rlsnf5s9dX