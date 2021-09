Furie anti-vaccin în Franța. Protestatarii au forțat intrarea în centrul comercial Chatelet din Paris

Oamenii au răspuns la apelul Vestelor Galbene - Gilets Jaunes, și al unor politicieni precum Florian Philippot, fost adjunct al liderei de extremă dreapta, Marine Le Pen, și care are în prezent propria formațiune, numită "Patrioții".

La Paris, mii de persoane s-au organizat în cinci procesiuni diferite prin capitala franceză.

Acest protest de weekend împotriva vaccinării și a permisului sanitar a devenit tradițional în ultimele luni și are loc la câteva zile de la începerea școlii și de la lansarea campaniei de imunizare a copiilor peste 12 ani.

Procesiunea convocată de Philippot a pornit de la picioarele Turnului Eiffel către complexul Invalizilor. Pe parcurs, oamenii au scandat "Macron, nu vrem permisul tău" și "Libertate".

Unii participanți i-au amenințat și fluierat pe clienții barurilor și restaurantelor, cărora le-au strigat "Colaboraționiștii", termen cu care în timpul ocupației naziste erau desemnați francezii care lucrau pentru Al Treilea Reich.

Paris, France. Spirit is High for the 8th consecutive week of mobilization against mandatory vaccine & passport #manifestation4septembre #NoGreenPass pic.twitter.com/PMSmDmDCzT