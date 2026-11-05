Proteste în 15 țări din Europa, vineri și sâmbătă, din cauza centrelor de date. "Nu ni le mai putem permite"

2 minute de citit Publicat la 23:10 05 Noi 2026 Modificat la 23:10 05 Noi 2026

Imagine de la un protest din 30 septembrie 2026, în Scoția. Foto: Getty Images

Europa se pregătește pentru două zile de proteste din cauza centrelor de date, demonstrații având loc în 15 țări. Peste 100 de grupuri se unesc, vineri și sâmbătă, pentru campania „Stop Dirty Data Centres” („Stop centrelor de date murdare”) și cer un moratoriu asupra proiectelor mari, invocând costurile de mediu și sociale pe care „nu ni le mai putem permite”, scrie joi The Guardian.

Centrele de date au devenit un „paratrăsnet” pentru îngrijorările legate de inteligența artificială, având în vedere rolul lor în dezvoltarea și operarea tehnologiei de ultimă generație. La alegerile intermediare din SUA din această săptămână, oponenții centrelor de date s-au numărat printre cei mai mari câștigători ai democraților.

Acțiunile din cele două zile includ un protest în fața parlamentului polonez din Varșovia, un marș la Dublin, o demonstrație în fața unui centru de date Microsoft din Danemarca, un „seminar” în apropierea amplasamentului unui centru de date planificat în Amsterdam și un eveniment în zona Brick Lane din estul Londrei, unde dezvoltarea unui centru de date a avut probleme din cauza opoziției locale.

Owen Espley, coordonatorul campaniei, a declarat că grupurile transmit un mesaj despre centrele de date.

„Comunitățile și societatea civilă din întreaga Europă se revoltă pentru a opri centrele de date în locul în care trăiesc și le cer politicienilor să impună moratorii asupra dezvoltării centrelor de date la scară largă. Rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA reflectă îngrijorările comune ale comunităților de pe ambele maluri ale Atlanticului cu privire la efectele negative ale centrelor de date de mari dimensiuni”, spune el.

Organizatorii se așteaptă ca numărul de participanți europeni să varieze de la „o mică parte” până la „câteva sute” la evenimentele mai mari, cum ar fi cele de la Brick Lane și Dublin.

Printre grupurile care susțin protestele se numără Prietenii Pământului, Greenpeace și Foxglove, o campanie cu sediul la Londra pentru „un viitor tehnologic mai echitabil”.

Un factor cheie în opoziția națională și locală față de centrele de date este impactul acestora asupra mediului. Până în 2030, emisiile de dioxid de carbon provenite de la centrele de date vor fi de șase ori mai mari decât nivelul din 2023, potrivit unui studiu realizat de Institutul Öko din Germania.

În Marea Britanie, consumul de energie ar putea cauza emisia a până la 123 de milioane de tone de dioxid de carbon, aproximativ cât este generat de 2,7 milioane de oameni, în următorii 10 ani.

Campania paneuropeană enumeră diverse impacturi sociale, de la impactul chatboților asupra sănătății mintale până la amenințarea ca inteligența artificială să elimine locuri de muncă și prioritizarea centrelor de date în detrimentul locuințelor.

Industria tehnologică susține că centrele de date creează locuri de muncă în timpul construcției și funcționării și stimulează creșterea prin sprijinirea dezvoltării și implementării inteligenței artificiale.

Aproximativ 250 de proiecte globale de centre de date care depășesc 100 de megawați în cerere de energie, echivalentul a aproximativ 300.000 de locuințe per proiect, au fost anunțate între 2021 și 2024, schemele nord-americane dominând lista de așteptare.

Numai în Marea Britanie există 315 centre de date care așteaptă să se conecteze la rețeaua electrică, reprezentând o cerere de 73 de gigawați, comparativ cu cererea maximă de energie a întregii țări de 45 GW.