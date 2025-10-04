Proteste uriașe în Georgia. Mulțimea a încercat să forțeze intrarea în palatul prezidențial din Tbilisi: Începem Revoluția Steagurilor

3 minute de citit Publicat la 20:11 04 Oct 2025 Modificat la 20:26 04 Oct 2025

Baricade incendiate la protestele din Tbilisi, sâmbătă, 4 octombrie 2025. Foto: Profimedia Images

Mai multe momente au marcat protestul masiv al opoziției politice, sâmbătă seara, în capitala georgiană Tbilisi împotriva guvernului formațiunii Visul Georgian, orientat spre Moscova, scrie presa internațională și națională.

Ultimele informații arătau că protestatarii se îndreaptă spre sediul partidului de guvernământ, unde s-ar afla inclusiv președintele de onoare Bidzina Ivanishvili și alți membrii de vârf, adunați pentru a sărbători victoria formațiunii în scrutinul local.

In Georgia at this hour, absolutely massive protests against the Russian-backed government.



Demonstrators have reportedly stormed the Presidential Palace, clashing with police. pic.twitter.com/Bm2Ez4PPGh — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 4, 2025

Anterior, participanții la proteste au dat foc baricadelor din apropierea Pieței Libertății și ar fi încercat să forțeze intrarea în palatul prezidențial, potrivit Ministerului georgian de Interne.

Scenes from Tbilisi at this hour as demonstrators protest the Russian-backed government, having now broken into property of the Presidential Palace.



Will Putin save his boy? pic.twitter.com/XrXrOocHFZ — Kyiv Insider (@KyivInsider) October 4, 2025

Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

"Mitingul în curs a încălcat reglementările prevăzute în Legea privind întrunirile și manifestațiile. Organizatorii au făcut apeluri de incitare la violență, au deteriorat barele de securitate de pe clădirea Palatului Prezidențial de pe strada Atoneli și au încercat să intre cu forța", a comunicat instituția.

Presa națională a relatat, la rândul său, că Murtaz Zodelava, lider al Mișcării Naționale Unite, a cerut oamenilor să "recupereze" instituția prezidențială prin forță.

Poliția antirevoltă a ieșit rapid din clădire, folosind spray-uri cu piper.

Protestors clashing with police in Tbilisi as demonstrators have broken onto the closed property of the Presidential Palace.



If Putin loses Georgia, the dominoes will rapidly fall. pic.twitter.com/0xCJxU6cOL — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 4, 2025

Salome Zurabișvili, fosta președintă a țării, care nu și-a recunoscut înfrângerea la alegerile de anul trecut, a scris pe X că regimul de la Tbilisi a pus, de fapt, în scenă o provocare menită să acrediteze ideea că protestatarii ar fi încercat să preia prin forță palatul prezidențial.

"Această tentativă caricaturală de preluare a palatului prezidențial poate fi pusă în scenă doar de regim (Visul Georgian, n.r.) pentru a discredita protestul pașnic de 310 zile al poporului georgian. În calitate de președinte legitim, resping oficial acest lucru și continui să fiu alături de poporul meu pașnic până când vom câștiga noi alegeri", a postat ea pe X.

Protestul opoziției a î nceput pa șnic în cea de-a 310-a zi de manifestații anti-regim

Protestul de sâmbătă a început în centrul capitalei, unde manifestanții au blocat complet Bulevardul Rustaveli și Piața Libertății.

Acțiunea a fost precedată de un marș al studenților, care s-au pus în mișcare de la sediul Universității de Stat din Tbilisi.

Aceștia s-au reunit ulterior cu alți protestatari pe bulevardul Rustaveli.

Purtând steaguri georgiene, participanții au declarat că scopul lor este "să lupte pentru salvarea patriei".

Organizatorii au numit ziua începutul unei "Revoluții a Steagurilor", îndemnând cetățenii să se alăture demonstrației cu drapele naționale.

Georgia marchează sâmbătă a 311-a zi consecutivă de proteste împotriva puterii pro-Moscova.

Manifestanții continuă să ceară eliberarea celor reținuți în timpul mitingurilor anterioare și organizarea unor noi alegeri parlamentare.

Protestele au loc pe fondul alegerilor locale

Noile proteste de la Tbilisi au loc în contextul în care, sâmbătă, s-au desfășurat alegri locale.

Acest scrutin, de regulă lipsit de tensiuni, a căpătat o încărcătură specială pe fondul represiunii dure a guvernului împotriva presei independente, opoziției și societății civile.

Activiștii opoziției și-au mobilizat susținătorii să iasă masiv în stradă, sâmbătă, cu speranța de a relansa valul de manifestații împotriva partidului aflat la putere, Visul Georgian.

Țara se află într-o criză politică prelungită, care a început odată cu alegerile parlamentare de anul trecut, pe care opoziția le consideră trucate.

Visul Georgian a inflamat și mai mult spiritele după ce a suspendat candidatura Georgiei la UE și a lansat o campanie de arestări și intimidări, care au atras critici dure de la Bruxelles și Washington.