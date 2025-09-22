Proteste uriașe pro-Palestina în Italia. Protestatarii se bat cu polițiștii. Grevele sindicatelor și școlilor paralizează țara

4 minute de citit Publicat la 16:12 22 Sep 2025 Modificat la 18:15 22 Sep 2025

Proteste violente în Italia. Foto: Captură video Facebook/Local Team

ACTUALIZARE 17:50. La uriașul protest pro-palestinian din Italia s-au alăturat și sindicatele, care au anunțat greve generalizate în mai multe sectoare alte transporturilor, paralizând întreaga peninsulă.

Guvernul Giorgiei Meloni este sub presiune pentru a recunoaște statul palestinian după ce Regatul Unit, Australia, Canada și Portugalia au decis în această privință duminică, iar Franța urmează să facă anunțul luni seară.

Protestatarii cer guvernului italian să suspende și cooperarea militară și comercială cu Israelul și să protejeze flota de 60 de bărci care traversează Mediterana pentru a trimite ajutoare în Gaza.

Meloni a spus că guvernul de la Roma va recunoaște statalitatea palestiniană doar în prezența condițiilor care să o facă „posibilă”, iar guvernul ei este unul dintre cele mai pro-israeliene din Uniunea Europeană.

Greva a fost organizată după ce muncitorii portuari din Genova au promis că vor sprijini Flotila Global Sumud, din care face parte și activista Greta Thunberg, amenințând că vor împiedica ieșirea vaselor care transportă mărfuri către Israel. Săptămâna trecută, portul din orașul Ravenna a refuzat accesul camioanelor despre care se spune că transportă armament destinat Israelului.

Proteste au avut loc în 81 de orașe italiene sub sloganul „Să blocăm totul”. Trenurile și autobuzele au fost anulate, iar școlile și universitățile au fost închise, în timp ce lucrătorii din transportul local, profesorii și studenții au intrat în grevă.

La Florența, protestatarii au blocat accesul la o autostradă importantă . La Genova, angajații portuari au obstrucționat intrarea în port, în timp ce studenții au blocat intrările la universitățile din Torino, Roma și Milano. La Veneția, manifestanții au mărșăluit spre port cu pancarte pe care scria „Gaza arde, vom bloca totul”.

Un important parlamentar din partidul lui Meloni, Frații Italiei, Giovanni Donzelli, a declarat, luni, pentru agenția de știri ITALPress: „Cred că acesta nu este momentul pentru a recunoaște Palestina, chiar dacă este necesar și util, dar trebuie făcut într-un proces în care statele arabe recunosc și statul Israel”.

--

Zeci de mii de persoane au protestat, luni, în toată Italia pentru a „denunţa genocidul din Fâşia Gaza”, într-o zi de mobilizare generală marcată de greve şi blocaje la apelul mai multor sindicate, relatează AFP, potrivit Agerpres.

În mai multe orașe au loc confruntări violente între protestatari și forțele de ordine. La Bologna polițiștii au folosit gaze și tunuri cu apă împotriva protestatarilor care au blocat o autostradă, în timp ce la Milano, polițiștii au fost atacați cu bâte și pietre de protestatarii care au blocat temporar gara din oraș.

Această mobilizare are loc în ziua în care Franţa şi alte câteva ţări urmează să recunoască oficial statul Palestina la ONU, după ce Regatul Unit, Australia şi Canada au făcut acest lucru duminică. Însă Italia, foarte precaută în această chestiune, nu vrea să se alăture deocamdată acestei decizii.

› Vezi galeria foto ‹

La Roma, potrivit prefecturii, peste 20.000 de persoane, între care numeroşi liceeni, s-au adunat în faţa gării Termini, fluturând steaguri palestiniene şi strigând „Palestina liberă!”.

„Împotriva genocidului, să blocăm totul!", se putea citi pe un banner imens.

Michelangelo, în vârstă de 17 ani, a declarat pentru AFP că participă la protest pentru a sprijini o „populaţie care este exterminată".

„Toată Italia trebuie să se oprească astăzi", a spus Federica Casino, o angajată în vârstă de 52 de ani, prezentă printre tinerii protestatari, referindu-se la "copiii morţi şi la spitalele distruse" din Fâşia Gaza.

„Italia vorbeşte, dar nu face nimic", a spus ea.

Demonstraţii au avut loc în mai multe oraşe din Italia, inclusiv la Milano, cu participarea a 50.000 de persoane, au declarat organizatorii.

Manifestanţii au ars un steag american, a relatat AFP.

La protestul din Bologna au fost prezente peste 10.000 de persoane, potrivit prefecturii.

Alte manifestaţii au avut loc la Torino, Florenţa, Napoli, Bari, Palermo şi în alte oraşe.

La Genova şi Livorno (centrul-nordul Italiei), docurile din porturi au fost blocate de angajaţi, potrivit agenţiilor de ştiri italiene.

La Roma, circulaţia autobuzelor şi a metroului a fost perturbată, a relatat AFP.

Asociaţiile catolice au anunţat că luni seara vor organiza o veghe de solidaritate şi rugăciune în capitala Italiei.

Guvernul ultraconservator al premierului Giorgia Meloni, apropiată ideologic de preşedintele american, Donald Trump, adoptă o poziţie foarte prudentă faţă de războiul din Fâşia Gaza, chiar dacă şefa guvernului şi-a exprimat în repetate rânduri „îngrijorarea” cu privire la ofensiva israeliană.

Roma nu doreşte să recunoască „deocamdată” statul Palestina şi este reticentă în a accepta sancţiunile comerciale propuse de Uniunea Europeană împotriva Israelului.

Conform unui sondaj recent realizat de institutul Only Numbers, 63,8% dintre italieni consideră situaţia umanitară din Fâşia Gaza „extrem de gravă”, iar 40,6% doresc recunoaşterea unui stat palestinian.