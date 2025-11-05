Putin a convocat de urgenţă Consiliul de Securitate după testul nuclear al SUA. Rusia lansează şi ea teste "pe scară largă"

3 minute de citit Publicat la 16:39 05 Noi 2025 Modificat la 16:39 05 Noi 2025

Putin spune că SUA "forţează modernizarea armelor strategice ofensive". Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a convocat la Kremlin o reuniune operativă cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat că este momentul oportun "să se înceapă imediat pregătirile pentru desfășurarea unor teste nucleare la scară largă", după ce SUA au testat o rachetă nucleară Minuteman.

Belousov a precizat că starea poligonului de pe arhipelagul Novaya Zemlya permite efectuarea rapidă a acestor teste nucleare.

"Statele Unite desfășoară o modernizare accelerată a armelor lor strategice ofensive", a spus Belousov la Consiliul de Securitate.

El a subliniat că retragerea SUA din moratoriul privind testele nucleare ar fi o continuare logică a politicii americane de distrugere a sistemului de control al armamentelor. Potrivit lui Belousov, rachetele Dark Eagle, pe care Statele Unite intenționează să le desfășoare în Europa, ar putea ajunge până în centrul Rusiei în doar șase–șapte minute.

"Trebuie să ne concentrăm nu doar asupra declarațiilor oficialilor americani, ci mai ales asupra acțiunilor Statelor Unite ale Americii. Aceste acțiuni sunt cu siguranță un semn al extinderii active a armelor strategice ofensive ale Washingtonului. Casa Albă a emis în mod constant contracte în domeniul reducerii restricțiilor privind armamentele. În 2002, a fost emis un contract pentru Pro-Tank, în 2019, un contract pentru rachete cu rază medie și scurtă, iar în 2020, un contract pentru aer liber. Prin urmare, posibila refuzare de către Statele Unite a moratoriului privind efectuarea testelor nucleare este un pas foarte logic. Acesta este un pas foarte logic și posibil pentru Washington în distrugerea stabilității strategice globale a lumii", a spus Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

"În al doilea rând, Statele Unite forțează modernizarea armelor strategice ofensive. Ele lucrează la crearea unei noi rachete balistice intercontinentale Sentinel cu un nou focos nuclear. Raza sa va fi de 13.000 de kilometri. Se dezvoltă noul bombardier greu B-21 Raven, racheta de croazieră cu unitate de luptă nucleară și alte proiecte similare.

Se realizează deconfirmarea a 56 de lansatoare pe 14 submarine de tip Agai. Menționez de asemenea deconfirmarea încărcăturii lor complete cu rachete balistice Trident-2. Sunt în curs operațiuni pregătitoare pentru reechiparea inversă a 30 de bombardiere strategice B-52H în transportoare de arme nucleare", a spus Putin.

Putin a adăugat că "Washingtonul desfășoară în mod regulat exerciții ale forțelor strategice ofensive".

"În al treilea rând, americanii au început implementarea programului Golden Dome, care prevede atât interceptarea antirachetă, cât și neutralizarea preventivă a rachetelor balistice ale Rusiei și Chinei înainte de lansare.

În al patrulea rând, la sfârșitul acestui an, Armata SUA va adopta un nou complex de rachete cu rază medie Dark Eagle, cu rachete hipersonice cu o rază de 5.500 km. În viitor, se preconizează desfășurarea acestui complex în Europa și regiunea Asia-Pacific.

Timpul de zbor al unei astfel de rachete din Germania, unde se planifică plasarea complexului înaintea obiectivelor din partea centrală a Rusiei, va fi de aproximativ 6-7 minute.

Și în al cincilea rând. Washingtonul desfășoară în mod regulat exerciții ale forțelor strategice ofensive. Ultimul astfel de exercițiu, Global Tender 2025, care a abordat întrebările privind loviturile preventive cu rachete și nucleare pe teritoriul Rusiei, a avut loc în octombrie anul acesta", a mai spus liderul de la Kremlin.

Astfel, Putin subliniază că Rusia trebuie să "menținem potențialul nostru nuclear gata să provoace daune insuportabile inamicului în orice circumstanțe și să acționăm adecvat ca răspuns la pașii Washingtonului".

"În general, acesta este un complex unitar de evenimente, inclusiv planurile posibile ale Statelor Unite de a efectua teste nucleare, care cresc semnificativ nivelul de pericol militar pentru Rusia.

Aceasta înseamnă că trebuie să menținem potențialul nostru nuclear gata să provoace daune insuportabile inamicului în orice circumstanțe și să acționăm adecvat ca răspuns la pașii Washingtonului, în interesul securității garantate a țării noastre. Ținând cont de cele de mai sus, consider oportun să începem imediat pregătirile pentru teste nucleare la scară largă.

Starea Poligonului Central de pe Noua Zemlya permite efectuarea acestor teste într-un timp scurt", a adăugat el.

Statele Unite au efectuat miercuri un test de lansare a unei rachete balistice intercontinentale Minuteman III. Racheta lansată nu a avut focos nuclear. Testul a fost realizat la puțin timp după ce președintele Donald Trump a ordonat Pentagonului să reia testările armelor nucleare din arsenalul SUA.