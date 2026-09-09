Putin a dat ordin ca „benzinăria Kremlinului” să fie apărată de „drone, comerț și turiști”. FSO instituie o zonă specială în Moscova

Sursă foto: The Moscow Times

Singura benzinărie din centrul Moscovei, considerată „benzinăria Kremlinului”, va fi protejată de o „zonă de protecție” a Serviciului Federal de Protecție (FSO), pentru a fi apărată de „drone, comerț și activități turistice”. Ordinul corespunzător a fost semnat pe 7 august de directorul FSO, Dmitri Kocinev, iar documentul a fost publicat în ziua următoare de Ministerul rus al Justiției, scrie The Insider, citat de Moscow Times.

Zona de protecție are o suprafață de 6.400 de metri pătrați. Ordinul nu menționează explicit benzinăria, ci indică doar numărul cadastral al terenului și coordonatele limitelor acestuia. Acestea includ, însă, teritoriul benzinăriei Kremlinului, aflată vizavi de Catedrala Hristos Mântuitorul. În interiorul zonei sunt interzise zborurile dronelor, indiferent de masa maximă la decolare, organizarea de manifestații socio-politice, competiții sportive, evenimente culturale și de divertisment, precum și activitățile comerciale.

De asemenea, în interiorul zonei nu pot fi construite blocuri de locuințe, hoteluri, centre comerciale și de divertisment, heliporturi, parcări subterane, adăposturi anti-aeriene sau infrastructură de comunicații. Sunt interzise și amplasarea panourilor publicitare și desfășurarea activităților turistice. Conductele de apă și gaze, rețelele de canalizare și termoficare, precum și cablurile electrice trebuie amplasate la cel puțin 30 de metri de limitele zonei protejate.

Benzinăria Kremlinului este destinată vehiculelor de serviciu, în primul rând celor guvernamentale. Stația a apărut în anii 1930 și este considerată singurul element realizat din grandiosul proiect al Palatului Sovietelor, care urma să fie construit pe locul Catedralei Hristos Mântuitorul, demolată de autoritățile sovietice. Proiectarea benzinăriei îi este atribuită arhitectului Aleksei Dușkin. Obiectivul are statut de monument de arhitectură.

În 2013, Novaia Gazeta relata că, în documentele de urbanism, benzinăria figura drept obiectiv al FSO. Serviciul susținea că nu știe nimic despre stație. Un jurnalist al publicației a observat în schimb cum la benzinărie intrau automobile cu numere din seria EKH, precum și coloana oficială a patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse. O angajată a stației a descris, la rândul său, zona drept una cu acces restricționat.

În aceeași perioadă, benzinăria se afla în centrul unei dispute legate de amenajarea complexului muzeal al Muzeului de Stat de Arte „A.S. Pușkin”. Pe terenul acesteia urma să fie construit un nou complex expozițional după proiectul lui Norman Foster, iar benzinăria să fie mutată. Organizația Arhnadzor s-a opus din nou planului.