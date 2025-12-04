Putin a ordonat asasinarea cu Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal, refugiat în Anglia (investigație britanică)

2 minute de citit Publicat la 16:00 04 Dec 2025 Modificat la 16:03 04 Dec 2025

Putin a ordonat otrăvirea la Londra, cu Noviciok, a fostului spion rus Serghei Skripal, a concluzionat o anchetă britanică. Sursă colaj foto: Getty Images

Președintele rus Vladimir Putin este cel care a aprobat atacul cu agent neurotoxic Noviciok asupra ex-colonelului GRU Serghei Skripal în 2018, concluzionează o anchetă independentă efectuată în Marea Britanie, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

A fost un act "uluitor de imprudent" care a dus la moartea unei femei britanice nevinovate, se spune în concluziile anchetei, date publicității joi.

Putin poartă "responsabilitatea morală" pentru decesul acestei femei, victimă colaterală a tentativei de asasinat asupra lui Skripal, care a supraviețuit atacului, mai afirmă autorii investigației.

Skripal a fost găsit împreună cu fiica sa, Iulia, în stare inconștiență pe o bancă din orașul Salisbury, în sud-vestul Angliei, în martie 2018.

Agentul neurotoxic Noviciok fusese aplicat în prealabil pe ușa de la intrarea în casa lui, aflată în apropiere.

Patru luni mai târziu, Dawn Sturgess, în vârstă de 44 de ani și mamă a trei copii, a decedat din cauza expunerii la otravă, după ce partenerul ei îi dăruise o sticluță de parfum contrafăcut.

Bărbatul a recuperat flaconul dintr-un tomberon, unde îl aruncaseră agenții ruși care l-au folosit împotriva lui Skripal.

Ancheta britanică a fost condusă de un fost judecător la Curtea Supremă

Anthony Hughes, șeful anchetei și fost judecător al Curții Supreme din Regatul Unit, s-a declarat sigur că o echipă de ofițeri ai Serviciului rus de informații militare (GRU) a comis tentativa de asasinat asupra lui Skripal.

Acesta a transmis informații secrete, contra cost, Marii Britanii, unde s-a stabilit după un schimb de spioni care a avut loc în 2010.

"Am ajuns la concluzia că operațiunea de asasinare a lui Serghei Skripal trebuie să fi fost autorizată la cel mai înalt nivel, de către președintele Putin", a scris Hughes în raportul său.

"Dovezile că acesta a fost un atac al statului rus sunt copleșitoare", a subliniat el.

Hughes a mai afirmat că acțiunile "surprinzător de nechibzuite" arată că asasini trimiși de GRU, superiorii lor din agenția militară rusă şi cei care au autorizat atacul, inclusiv Putin, poartă responsabilitatea morală pentru moartea femeii britanice.

Moscova a negat, de-a lungul timpului, orice implicare, calificând acuzațiile drept propagandă antirusă.

Ambasada Rusiei la Londra nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea agenției Reuters.

Principalii executanți în otrăvirea lui Skripal au fost identificați: e vorba doi agenţi GRU care au intrat pe teritoriul britanic sub identitățile false "Aleksandr Petrov" și "Ruslan Boşirov".

Identitățile lor reale sunt Anatoli Cepiga şi Aleksandr Mîşkin.

Raportul de joi este a doua anchetă majoră care îl acuză pe Putin de atacuri pe teritoriul britanic împotriva unor presupuși inamici.

O investigație din 2016 a concluzionat că Vladimir Putin a ordonat, probabil, uciderea la Londra a lui Aleksandr Litvinenko, disident rus şi fost agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB, prin utilizarea de Poloniu 210, o substanță radioactivă.

Ambasadorul rus la Londra, convocat la MAE britanic după noua anchetă

Ministerul britanic de Externe a anunțat joi convocarea ambasadorului rus Andrei Kelin în urma publicării concluziilor acestei noi anchete.

"Raportul confirmă ceea ce guvernul britanic știa de mai mult timp: că utilizarea iresponsabilă de către Rusia a unui agent neurotoxic (...) pe teritoriul Regatului Unit a dus la moartea unui cetățean britanic", a declarat instituția.

Ministerul britanic a anunțat, de asemenea, includerea "întregului GRU" şi a 11 agenți ruși pe lista cu sancțiuni a Marii Britanii.

Comentând decizia, prim-ministrul britanic Keir Starmer a calificat tentativa de asasinat cu Noviciok drept un act de agresiune, subliniind că Marea Britanie va continua să sprijine Ucraina în războiul declanșat de Rusia.