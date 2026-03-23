Putin a semnat o lege care le permite bodyguarzilor din Rusia să poarte mitraliere. „Sunt cele mai eficient în combaterea dronelor”

Vladimir Putin a semnat o lege care le dă voie bodyguarzilor din Rusia să poată folosi temporar arme de asalt și chiar mitraliere, cu scopul protejării obiectivelor de infrastructură de dronele ucrainene, informează The Moscow Times.

Organizațiilor și firmelor private de securitate din Federația Rusă li s-a acordat astfel dreptul de a primi și folosi astfel de arme pentru protejarea întreprinderilor strategice, a companiilor de stat și a obiectivelor care fac parte din infrastructura energetică a Rusiei, pe întreaga durată a războiului cu Ucraina - numit în lege drept „operațiunea militară specială din Ucraina”.

Inițiatorii legii semnate de Putin au remarcat că armele militare – în special sistemele de foc rapid de calibru mare, mitralierele și armele automate cu țeavă lungă - „sunt cele mai eficiente în combaterea dronelor”. Modificările adoptate ar trebui să crească securitatea antiteroristă și să întărească protecția facilităților relevante, informează Tass.

Distribuirea armelor de asalt și a mitralierelor pentru agenții de pază de la astfel de obiective urmează a fi realizată de Garda Națională a Rusiei. Armele vor fi returnate în termen de două săptămâni de la încheierea contractului de securitate.

Peste 80% din facilitățile care fac parte din infrastructura energetică critică de pe teritoriul Rusiei sunt păzite de structuri și firme private, ale căror angajați aveau capacități limitate de armament.