Putin a trimis la Washington bomboane cu chipul său și citate din el: „Cu cât ai mai puţini dinţi, cu atât îţi place mai mult terciul”

Foto: Captură Twitter/Kate from Kharkiv

Vladimir Putin și-a trimis emisarul special la Washington cu bomboane, într-o încercare de a repara relațiile încordate cu guvernul american, după ce Trump a impus sancțiuni companiilor petroliere ruse. În recenta sa vizită în SUA, Kiril Dimitriev a făcut cadou bomboane ciocolată în forma chipului lui Vladimir Putin și conținând citate de propagandă ale șefului de la Kremlin, relatează EFE, citată de Agerpres.

„Graniţele Rusiei nu se termină nicăieri”, „Rusia este o ţară care nu se teme de nimeni” şi „Dialogul cu Rusia dintr-o poziţie de forţă este inutil” sunt câteva dintre citatele propagandistice imprimate pe ambalajele bomboanelor de ciocolată produse de compania Rosshokolad.

Pe alte ambalaje se putea citi „Este treaba lui Dumnezeu să-i ierte pe terorişti, treaba mea este să-i trimit la El”, „Când o persoană nu mai este surprinsă, e timpul să meargă la cimitir”, „Legea trebuie respectată întotdeauna, nu doar atunci când eşti strâns de o anumită parte a corpului” sau „Cu cât ai mai puţini dinţi, cu atât îţi place mai mult terciul”.

Kirill Dmitriev brought chocolate candies to the U.S. featuring quotes from Putin. The candies are supposed to help the Russia–U.S. dialogue.



It's really dumb and not at all diplomatic quotes?‍♀️



Also, i'd advise against eating anything given by russian officials. pic.twitter.com/rq5A0xTYD3 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 25, 2025

„Dacă o luptă este inevitabilă, trebuie să loveşti primul” şi „Rusia nu se enervează, se pregăteşte” sunt alte citate prezente pe dulciurile Rosshokolad.

Bomboanele sunt oferite în două cutii: una cu legenda „Nu-i abandonăm pe ai noştri”, un slogan patriotic pe care Putin l-a adoptat, şi cealaltă intitulată „Cuvintele măreţe ale unui mare om”, ambele avându-l în prim-plan pe Putin.

Dmitriev, care a făcut o călătorie fulger la Washington după ce preşedintele american, Donald Trump, a impus sancţiuni celor două mari companii petroliere din Rusia - Lukoil şi Rosneft - şi a anulat summitul pe care ar fi urmat să-l aibă cu Putin la Budapesta, a postat pe Telegram că a adus bomboanele „în cadrul dialogului Rusia-SUA”.

Weekend-ul trecut, Dmitriev s-a întâlnit în Statele Unite cu reprezentanta MAGA Anna Paulina Luna, căreia i-a oferit un buchet de flori şi o cutie de bomboane de ciocolată cu „pildele de înţelepciune” ale lui Putin, adică citatele ridicole de propagandă menționate anterior.

„A fost alegerea personală a lui Dmitriev”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, negând că darul ar fi fost un mesaj din partea regimului Putin.