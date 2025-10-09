Putin i-a spus în față lui Aliev că Rusia a ucis anul trecut cei 38 de azeri, când a tras în avionul civil care zbura spre Cecenia

Putin a recunoscut că apărarea aeriană rusă a prăbuşit avionul azer de anul trecut, când au murit 38 de oameni. Sursa foto: Profimedia

Președintele Rusiei a declarat, joi, la o întâlnire cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, că apărarea aeriană a Rusiei este de vină pentru doborârea unui avion de linie azer în decembrie 2024, soldat cu 38 de morți, într-o aparentă încercare de a atenua tensiunile dintre vecini, conform CNN.

Putin a declarat că rachetele lansate de apărarea aeriană rusească pentru a viza o dronă ucraineană au explodat în apropierea avionului Azerbaijan Airlines care zbura din Baku în timp ce se pregătea să aterizeze în Groznâi, capitala regională a republicii ruse Cecenia, pe 25 decembrie 2024. Dronele ucrainene au atacat în mod regulat adânc în interiorul Rusiei.

Vorbind la o întâlnire cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, în capitala Tadjikistanului, Dușanbe, unde ambii au sosit pentru a participa la un summit al fostelor națiuni sovietice, Putin s-a angajat să-i pedepsească pe cei responsabili și să ofere despăgubiri victimelor.

Autoritățile azere au declarat că avionul a fost lovit accidental de focul apărării aeriene rusești, apoi a încercat să aterizeze în vestul Kazahstanului, unde s-a prăbușit și a ucis 38 din cele 67 de persoane aflate la bord.

La câteva zile după accident, Putin și-a cerut scuze lui Aliyev pentru ceea ce a numit un „incident tragic”, dar nu a recunoscut responsabilitatea. Între timp, Aliev a criticat Moscova pentru că a încercat să „mușamalizeze” incidentul.

Controversa legată de accident a afectat relațiile anterior apropiate dintre Moscova și Baku. Relațiile dintre cele două au fost destabilizate și mai mult de moartea unor etnici azeri adunați de poliție într-un oraș rusesc în iunie și de o serie de arestări ale unor ruși în Azerbaidjan.

Președintele azer a acuzat Rusia că a încercat să își ascundă vina

În decembrie 2024, preşedintele Azerbaidjanului a acuzat Rusia că a vrut să ascundă faptul că avionul companiei naţionale azere care s-a prăbuşit miercuri în Kazahstan a fost avariat de tiruri ce proveneau de pe teritoriul rus şi a cerut ca Moscova să îşi ceară scuze public.

Ilham Aliev a estimat că diverse versiuni ale faptelor pe care Rusia le-a avansat după prăbuşire „arată clar că partea rusă voia să muşamalizeze cazul”.

„A admite vinovăţia (sa), a prezenta scuze în timp util Azerbaidjanului, care este considerată o ţară prietenă, şi a informa publicul cu privire la acest subiect, iată atâtea măsuri şi etape care ar fi trebuit luate”, a declarat Aliev într-un interviu televizat, preluat de agenţia de presă Azertag.

Preşedintele azer a afirmat atunci că avionul companiei Azerbaidjan Airlines care s-a prăbuşit în Kazahstan, provocând moartea a 38 de persoane, a fost vizat de tiruri ce proveneau dinspre teritoriul rus, în condiţiile în care pista unei rachete antiaeriene ruse pare să se confirme.

Putin şi-a cerut scuze în decembrie

Tot în decembrie, într-un comunicat de presă, Kremlinul a precizat:

„(Președintele) Vladimir Putin și-a cerut scuze pentru incidentul tragic care a avut loc în spațiul aerian rus și și-a exprimat încă o dată condoleanțele profunde și sincere familiilor victimelor, dorindu-le răniților o recuperare rapidă.

În timpul conversației s-a menționat că aeronava de pasageri azeră, care călătorea conform programului său, a încercat de mai multe ori să aterizeze pe aeroportul din Groznîi. În acel moment, Groznîi, Mozdok și Vladikavkaz erau atacate de vehicule aeriene fără pilot ucrainene, iar sistemele de apărare aeriană ruse respingeau aceste atacuri”.

Aliev i-a spus lui Putin că avionul de pasageri a fost supus unor interferențe fizice și tehnice externe în spațiul aerian rus, a pierdut complet controlul și a fost deviat către Aktau.