Putin i-a trimis lui Kim Jong Un 100 de cai Orlov Trotter. Ce face dictatorul de la Phenian cu ei

Imaginile cu Kim Jong Un pe un cal alb sunt folosite în mod regulat ca simbol al forței, continuității și puterii militare. Foto: Profimedia Images

În ultimii șase ani, Rusia a furnizat unităților militare de elită din Coreea de Nord aproape 100 de cai de rasă pură, care sunt folosiți în regimentul de cavalerie al lui Kim Jong Un și la paradele militare din Phenian. Un furnizor cheie a fost Tatarstanul, care găzduiește una dintre cele mai importante ferme din țară, scrie The Moscow Times.

Potrivit Ministerului Agriculturii din Tatarstan, Herghelia nr. 57 a trimis peste 20 de cai Orlov Trotter în Coreea de Nord în ultimii șapte ani. Orlov Trotter este o rasă rusească dezvoltată la sfârșitul secolului al XVIII-lea de contele Alexei Orlov. Este asociată în mod tradițional cu rezistența, viteza și un aspect impresionant.

Caii Orlov gri sunt folosiți de generalii nord-coreeni pentru a deschide paradele militare. Pentru Phenian, caii rămân nu doar un element al ceremoniilor militare, ci și un important simbol propagandistic. Imaginile cu Kim Jong Un pe un cal alb sunt folosite în mod regulat ca simbol al forței, continuității și puterii militare.

Interesul elitei nord-coreene pentru caii ruși este puternic de mult timp. În 2003, Vladimir Putin i-a dăruit lui Kim Jong-il trei cai Orlov Trotter, după care Coreea de Nord a început să caute activ contacte cu fermele de reproducție rusești. În 2018, diplomații nord-coreeni au contactat din nou crescătorii ruși în căutarea unor animale de rasă pură. Proprietarul hergheliei, Nikolai Skokov, i-a dăruit personal lui Kim Jong Un un armăsar de patru ani în 2022. De atunci, livrările au devenit regulate. Până în 2025, numărul total de cai trimiși în Coreea de Nord din Rusia s-a apropiat de 100. În 2019, Rusia a trimis în Coreea de Nord 12 cai, evaluați la peste 75.500 de dolari. În martie 2020, au fost trimiși 30 de cai, alți 30 în 2022 și 24 de cai Orlov Trotter în august 2024.

În ultimii ani, cooperarea a devenit, de asemenea, instituționalizată. Specialiști nord-coreeni în creșterea cailor și reprezentanți ai organizațiilor comerciale nord-coreene au vizitat Tatarstanul pentru a negocia extinderea aprovizionării. Crescătorii ruși, inclusiv cei din regiunea Moscova, Suzdal și regiunea Krasnodar, au primit, de asemenea, permise de a exporta cai în Coreea de Nord.