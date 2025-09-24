Putin îl sfidează pe Trump. Kremlin: „Nu există alternativă la continuarea invaziei în Ucraina. Rusia e un urs, nu un tigru de hârtie”

Putin îi transmite lui Trump că Rusia e urs, nu tigru, și nu de hârtie. Foto: Getty Images

Kremlinul a transmis, miercuri, că "nu există alternativă" la continuarea invaziei în Ucraina, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a afirmat că țara invadată își poate lua teritoriile ocupate înapoi "și chiar mai mult", relatează presa internațională.

"Continuăm operațiunea noastră militară specială pentru a ne asigura interesele și a atinge obiectivele stabilite de președintele Vladimir Putin", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Potrivit părții ruse, trupele Moscovei avansează pe toate fronturile din Ucraina.

Peskov a răspuns, totodată, comentariilor lui Trump, conform căruia Rusia este "un tigru de hârtie", nefiind capabilă să câștige un război pe care, potrivit președintelui american, o adevărată putere militară l-ar fi încheiat într-o săptămână.

Purtătorul de cuvânt a replicat că "Rusia este urs, nu tigru, iar urși de hârtie nu există".

Ce a spus Trump în mesajul în care a semnalat o schimbare radicală față de Ucraina

Președintele american a publicat marți seară un mesaj pe rețeaua sa, Truth Social, în care a afirmat că Ucraina va putea, cu sprijinul Uniunii Europene, să-și recupereze tot teritoriul ocupat.

Liderul de la Casa Albă a postat mesajul după o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski la sediul ONU din la New York.

"După ce am ajuns să înțeleg pe deplin situația economică și militară din Ucraina și din Rusia și după ce am văzut problemele economice pe care le are Rusia, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în poziția de a lupta și de a recâștiga tot teritoriul pe care l-a avut inițial.

Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în particular, al NATO, granițele inițiale de la începutul acestui război sunt o opțiune reală.

De ce nu? Rusia luptă fără sens de trei an și jumătate într-un război pe care o putere militară adevărată l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână (...)

Asta face ca Rusia să arate tot mai mult ca un 'tigru de hârtie'.

Atunci când oamenii care locuiesc la Moscova și în toate marile orașe și regiuni din Rusia vor afla că e aproape imposibil pentru ei să mai cumpere benzină din cauza cozilor lungi (...) și că majoritatea banilor lor se duc pe lupta împotriva Ucrainei, țară cu un spirit extraordinar (...), Ucraina va reuși, poate, să-și recupereze teritoriul în forma și, cine știe, chiar mai mult de atât!

Putin și Rusia sunt în mare bucluc economic și acum este momentul ca Ucraina să acționeze. În orice caz, le doresc ambelor țări să le fie bine. Vom continua să furnizăm armament NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu el. Succes tuturor!", a scris Trump pe Truth Social.