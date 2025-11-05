Putin, ironic la adresa NATO după ce o navă a Alianței a monitorizat testarea „Cernobîlului Zburător”: „Lasă-i să se uite”

Vladimir Putin, la o ceremonie organizată la Kremlin unde i-a decorat pe experții care au proiectat „Cernobîlul zburător” și „Torpila Apocalipsei”. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a anunțat că o navă militară NATO a supravegheat testarea, de către Rusia, a noii rachete Burevestnik, supranumită „Cernobîlul Zburător”. În același timp, liderul de la Kremlin a lăudat noua rachetă, precum și „Torpila Apoclipsei”, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Kremlin în onoarea experților care au contribuit la proiectarea și construirea acestor arme.

„Experții străini au putut să se asigure și ei de acest lucru, deoarece în zonă și în timpul a testelor Burevestnik din 21 octombrie, s-a aflat o navă de recunoaștere NATO. Nu am interferat cu activitatea acesteia. I-am lăsat să se uite”, a spus Putin.

Luna trecută, Kremlinul a anunțat testarea „cu succes”, de către armata rusă a unei noi rachete de croazieră intercontinentale, cu propulsie nucleară. Racheta este denumită „Burevestnik” („Albatrosul”) sau SSC-X-9 „Skyfall”, în codificarea NATO.

Din cauza propulsiei nucleare și a mai multor teste soldate cu eșec, racheta a fost supranumită „Cernobîlul zburător”, de experții militari occidentali.

Șeful statului major al armatei ruse, Valeri Gherasimov i-a raportat lui Putin că testul a avut loc marți, 21 octombrie. În cadrul testului, racheta a Burevestnik a traversat 14.000 de kilometri în aproximativ 15 ore.

Putin a lăudat viteza rachetei - de peste trei ori mai mare decât viteza sunetului - şi sistemul său de propulsie format din reactoare nucleare mici, care pot fi acţionate mult mai rapid decât reactoarele standard, în câteva secunde.

O altă rachetă testată recent de Rusia a fost Poseidon - „Torpila Apocalipsei”. Noul sistem este propulsat de un mini-reactor nuclear şi face parte dintr-o nouă categorie de arme de contraatac, capabile, conform Kremlinului, să provoace valuri radioactive în ocean, care să facă orașele de coastă de nelocuit.