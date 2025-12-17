Putin le confiscă ucrainenilor casele părăsite în teritoriile ocupate de armata rusă. Cui vrea să i le dea

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Getty Images

Președintele rus Vladimir Putin a semnat legea care confiscă locuințele "fără stăpân" din Ucraina ocupată. Conform noilor reglementări, autoritățile ruse pot aloca proprietățile confiscate ca locuințe oficiale pentru funcționari civili, personal militar, oficiali, ofițeri de aplicare a legii, profesori și medici, notează Kiev Post.

Vladimir Putin a promulgat un decret prin care orice casă din teritoriile ocupate de Rusia ale Ucrainei, ai cărei proprietari au fugit în timpul războiului, poate fi confiscată de Moscova. Casele, apartamentele și camerele din teritoriile ocupate ale Ucrainei „care prezintă semne că nu mai au proprietar" vor fi considerate prin lege proprietatea regiunilor sau a municipalităților acestora.

Noua lege vizează, mai ales, casele din Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia.

"Absența informațiilor despre proprietar sau incapacitatea de a stabili dreptul de proprietate pe baza documentelor existente nu va constitui un obstacol în calea confiscării.

Legea prevede diverse opțiuni pentru utilizarea bunurilor confiscate. Acestea pot fi transferate cetățenilor ruși care locuiesc în teritoriile ocupate și care și-au pierdut locuințele «din cauza ostilităților, sabotajului, actelor teroriste sau actelor de agresiune împotriva Federației Ruse». Acești solicitanți nu trebuie să dețină alte locuințe adecvate și nu trebuie să primească plăți sau certificate pentru achiziționarea sau construirea de locuințe", a scris Moscow Times, preluată de sursa amintită.

Autoritățile pot aloca proprietățile confiscate drept locuințe oficiale pentru funcționari civili, personal militar, oficiali, ofițeri de aplicare a legii, profesori și medici, potrivit noii legi.