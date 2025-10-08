Putin majorează taxele ca să aibă și mai mulți bani de cheltuială. Anul viitor are un buget de aproape 1 milion € pe zi

Vladimir Putin va avea un buget de aproape 1 milion de euro anul viitor FOTO Hepta

Costul întreținerii președintelui Rusiei, Vladimir Putin, și a administrației sale va crește din nou în 2026 pentru contribuabilii ruși, potrivit proiectului legii bugetului, publicat de Duma de Stat. Tot pentru anul viitor a fost anunțat un nou val de creșteri de impozite și tăieri din bugetul de Sănătate, pentru a fi acoperit deficitul rezultat din cheltuielile masive pentru apărare.

Conform documentului, cheltuielile la articolul „funcționarea președintelui și a administrației sale” vor ajunge la 32,917 miliarde de ruble (343.185.400 de euro), adică în medie 2,74 miliarde de ruble pe lună (28.566.637 euro), 633 milioane de ruble pe săptămână (6.599.518 de euro) sau 90 milioane de ruble pe zi (938.320 euro), relatează The Moscow Times.

Comparativ cu anul curent (30,926 miliarde de ruble), întreținerea lui Putin va deveni mai scumpă cu aproape 2 miliarde de ruble și va depăși bugetele anuale ale unor regiuni sărace din Rusia (28,8 miliarde de ruble în Kalmykia, 24,2 miliarde de ruble în Districtul Autonom Evreu).

În 2027, finanțarea pentru președinte și administrație va crește iar cu încă 809 milioane de ruble, ajungând la 33,726 miliarde; iar în 2028, cu încă 906 milioane de ruble, la 34,632 miliarde.

Trei sferturi din finanțarea suplimentară — 1,511 miliarde de ruble în 2026 — vor fi alocate pentru majorarea salariilor angajaților administrației prezidențiale. Restul — aproximativ 500 milioane de ruble — este prevăzut pentru achiziții suplimentare de bunuri, lucrări și servicii pentru nevoile Kremlinului.

După președinte, va crește și costul întreținerii Dumei și Consiliului Federației. Se preconizează o majorare cu 2,3 miliarde de ruble a cheltuielilor pentru camera inferioară a parlamentului în 2026, până la 17,648 miliarde. Peste jumătate din acești bani — 1,265 miliarde de ruble — vor merge la salariile din Dumă, care în total vor costa bugetul 11,257 miliarde de ruble pe an.

Consiliul Federației va primi o finanțare suplimentară de 373 milioane de ruble anul viitor și va costa trezoreria 8,622 miliarde de ruble, rezultă din materialele bugetare.

Cheltuielile pentru aparatul guvernului, premierul Mihail Mișustin și adjuncții săi vor crește cu aproape 1 miliard de ruble anul următor, până la 13 miliarde, apoi cu aproximativ aceeași sumă în următorii doi ani — până la 13,48 miliarde în 2027 și 13,95 miliarde în 2028.

Cheltuielile bugetare totale, conform proiectului, vor crește anul viitor cu 1,2 trilioane de ruble, până la 44 trilioane. Veniturile vor fi de 40,3 trilioane. Ca rezultat, în trezorerie se va forma un „gol” de 3,7 trilioane de ruble.

Pentru a acoperi deficitul, care în acest an va bate recordul pandemic nominal, autoritățile planifică creșterea TVA de la 20% la 22%, precum și o reformă fiscală radicală pentru micile afaceri, reducând pragul pentru sistemul fiscal simplificat de la 60 milioane la 10 milioane de ruble anual venit.