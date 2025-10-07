Putin a rămas fără bani pentru război. În Rusia vine „apocalipsa” taxelor. Crește TVA și se taie bani de la Sănătate

Putin promisese în 2024 că nu vor crește taxele. Foto: Profimedia Images

Un nou val de creșteri de impozite, care va începe în Rusia anul viitor, va aduce venituri suplimentare de 2,3 trilioane de ruble la bugetul pe 2026, a anunțat luni ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, în discursul său adresat Consiliului Federației.

El a reamintit că aceasta se referă în principal la o creștere a cotei TVA de la 20% la 22%, ceea ce, la rândul său, va avea un impact asupra companiilor și a prețurilor. „TVA-ul poate afecta rezultatele financiare ale companiilor; estimăm impactul său asupra inflației la aproximativ 1%, lucru pe care îl luăm în considerare în previziunile noastre pentru indexarea salariilor și a plăților sociale către populație”, l-a declarat Siluanov, citat de Moscow Times.

Conform notei explicative la legea bugetară, autoritățile se așteaptă să colecteze anul viitor 1,189 trilioane de ruble suplimentare prin creșterea TVA-ului. „Estimăm că valoarea totală a modificărilor de impozite, care vor crește veniturile bugetare, va fi de 2,3 trilioane de ruble anul viitor”, a declarat Siluanov.

Pe lângă TVA, o reformă fiscală radicală pentru întreprinderile mici va aduce venituri suplimentare trezoreriei: începând de anul viitor, pragul de venit pentru operarea în cadrul sistemului fiscal simplificat va fi redus de la 60 la 10 milioane de ruble pe an. În plus, se preconizează eliminarea facilităților fiscale pentru companiile IT, care în prezent plătesc primele de asigurare la o cotă redusă de 7,6% (această cotă va crește la 15%).

Se taie și banii pentru spitale și sănătate

Cheltuielile pentru programul național "Viață lungă și activă" vor fi reduse cu 26% în 2026, conform unei notei explicative la legea bugetului, publicată în baza de date a Dumei de Stat.

"Viață lungă și activă" are ca obiective creșterea speranței de viață a populației la 81 de ani, combaterea cancerului, diabetului și hepatitei și construirea de spitale. Programul va pierde aproape 100 de miliarde de ruble din finanțare, fiind redus de la 372,7 la 274,2 miliarde de ruble.

Însă cea mai radicală reducere, de 2,3 ori, o va înregistra programului regional de modernizare a asistenței medicale primare. Acesta implică ridicarea a mii de clinici ambulatorii. În loc de 123,3 miliarde de ruble, cât i-au fost acordate în 2025, acestui program îi vor reveni în 2026 doar 53,2 miliarde.

Și alte proiecte sanitare au fost amputate.

Proiectul federal "Combaterea Bolilor Cardiovasculare" este ajustat cu 2,5%, până la 11,3 miliarde de ruble. Cel dedicat combaterii bolilor oncologice pierde 3,1%, până la 144,5 miliarde de ruble.

Proiectul federal "Combaterea Diabetului" rămâne fără 13% din finanțare, fiindu-i alocate 8,4 miliarde de ruble în 2026, față de 9,6 miliarde de ruble în acest an.

Contabilii lui Putin au tăiat și finanțarea programului de stimulare a natalității

Cheltuielile pentru dezvoltarea sistemului de asistență medicală de urgență în Rusia urmează să fie diminuate cu 28%, de la 19,7 la 14,3 miliarde de ruble.

Vor fi reduse cu 13% chiar și proiectele din cadrul programului național "Familia", conceput pentru a stimula rata natalității, care în acest an a atins noi minime în istoria modernă a țării.

Noul buget arată că populația rusă va plăti pentru războiul dus de Putin în Ucraina, subliniază Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Rusia Eurasia.

Fondurile economisite sunt necesare pentru bugetul Apărării Naționale, care va reprezenta 29% din bugetul de stat, sau aproape 13 trilioane de ruble.

Rușii vor plăti pentru război

Noul buget arată că rușii vor plăti pentru război, spune Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Rusia Eurasia. Trezoreria are nevoie de bani pentru a acoperi deficitul rezultat din cheltuielile masive pentru apărare: 12,9 trilioane de ruble, sau aproape 30% din buget, au fost alocate în acest scop anul viitor. Împreună, forțele de securitate (inclusiv armata, Ministerul Afacerilor Interne, Garda Națională, Comitetul de Investigații, Serviciul Penitenciar Federal și alte agenții) vor consuma aproape 40% din cheltuielile trezoreriei. Deficitul bugetar, conform calculelor Ministerului Finanțelor, se va ridica la 5,7 trilioane de ruble în acest an, 3,8 trilioane de ruble anul viitor și încă 6,7 trilioane de ruble în total pentru perioada 2027-2028.

Autoritățile caută în mod clar modalități de a stabiliza situația bugetară și, în acest scop, majorează impozitele și reduc cheltuielile, a declarat Serghei Suverov, strateg de investiții la Aricapital Management Company. Deși o creștere a poverii fiscale ar putea îmbunătăți veniturile bugetare, aceasta va „afecta și cererea consumatorilor și, prin urmare, va încetini creșterea economică”, avertizează Suverov.

Anul acesta, guvernul rus a implementat deja cea mai amplă reformă fiscală din ultimele decenii: a majorat impozitul pe profit, a introdus o grilă diferențiată de impozitare a veniturilor persoanelor fizice și a majorat taxele și accizele, inclusiv pe combustibil. Conform estimărilor Ministerului Finanțelor, acest lucru ar trebui să aducă 3,6 trilioane de ruble în buget în acest an și 17 trilioane de ruble în perioada 2025-2030.

Economia Rusiei a continuat să crească în ciuda înăspririi sancţiunilor occidentale din cauza războiului din Ucraina. Însă se aşteaptă ca avansul PIB-ului să încetinească la aproximativ 1%, de la 4,3% anul trecut, iar inflaţia rămâne peste 8% într-o ţară în care o mare parte din forţa de muncă şi 40% din venituri sunt acum direcţionate către apărare şi securitate.

Cheltuielile guvernamentale sunt principalul motor al creşterii economice în Rusia şi, în condiţiile în care Putin şi-a exprimat nemulţumirea faţă de încetinirea economică şi de necesitatea de a continua finanţarea războiului de uzură din Ucraina, reducerile de cheltuieli sunt puţin probabile.

Ministrul Finanţelor, Anton Siluanov, a insistat că regula bugetară, în baza căreia veniturile din energie colectate peste preţul ţintă al petrolului pentru Rusia, care în prezent este stabilit la 60 de dolari pe baril, sunt direcţionate către fondul de rezervă fiscală, va rămâne în vigoare.

Fondul de rezervă fiscală, care este separat de rezervele băncii centrale a ţării, are în prezent aproximativ 4.000 de miliarde de ruble în active lichide, care pot fi folosite şi pentru acoperirea deficitului. Anul acesta, Guvernul intenţionează să apeleze la fond pentru 447 de miliarde de ruble.

Putin promitea că nu vor crește taxele

Putin, care în 2024 a promis că nu va face modificări majore ale sistemului fiscal înainte de 2030, în urma creşterilor de impozite introduse în 2025, a cerut Guvernului pe 5 septembrie să crească veniturile printr-o productivitate mai mare, nu prin taxe.

Surse Reuters care au spus că există puţin loc pentru reduceri în bugetul federal, au susţinut că cheltuielile militare nu pot fi reduse, iar reducerile modeste în sfera socială nu ar ajuta prea mult.

"Este ca şi cum ai tunde un purcel - multe ţipete, dar fără un câştig semnificativ. Dacă am putea reduce 1-2 trilioane de ruble, sigur, dar nu poţi reduce astfel de sume, pur şi simplu nu există. Poţi reduce câteva milioane, poate sute", au spus sursele.